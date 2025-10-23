כיכר השבת
"נכנס, יוצא...וחוזר"

משעשע: מהגר גורש מבריטניה לצרפת - וחזר "בסירה קטנה"

מהגר שגורש מבריטניה לצרפת במסגרת הסכם בין המדינות, חזר לממלכה לאחר שחצה את תעלת למאנש בסירה קטנה | בריטניה הודיעה כי הוא יגורש בחזרה לצרפת, בתקווה שלא יחזור שוב, בסירה קטנה (חדשות) 

סירה בתעלת למנש (צילום: shutterstock)

מהגר בלתי חוקי שגורש מצרפת לבריטניה במסגרת הסכם הדדי בין המדינות, חזר לממלכה כשהוא שט, כך לפי התיאורים, על "סירה קטנה" וחצה את תעלת למאנש.

הסכם שנחתם בין צרפת לבריטניה קובע כי כל מהגר בלתי חוקי שעזב את צרפת לטובת בריטניה - גם באופן בלתי חוקי, יגורש בחזרה לצרפת ולא לארץ מוצאו המקורית.

תופעת ההגירה של מהגרים מצפון ומדרום אפריקה בין צרפת לבריטניה עלתה מאוד בעשור האחרון, כאשר משאיות מסחר נפרצו באופן קבוע באזור הגבול על ידי מהגרים המשתחלים פנימה, ועושים את דרכם לממלכה בין ארגזי הסחורה.

לאחרונה, נחתם הסכם "אחד נכנס אחד יוצא" בין שתי המדינות שהפך את המהגרים ל"בעיה צרפתית", מבלי שבריטניה תצטרך להתמודד עם מדינות המוצא או להטיס את המהגרים בחזרה ליבשת אפריקה.

מנגד, צרפת תעביר לבריטניה מהגרים בעלי "זיקה בריטית", כאשר שתי המדינות מתמודדות עם תופעת ההגירה הקשה אותה מגדירים רבים כפלישה ליבשת אירופה.

ובחזרה למהגר שהפך לשיחת היום, מדובר לפי הצהרה של שר בממשלת סטארמר באחד המהגרים הראשונים שהוחזרו לצרפת במסגרת המדיניות, ובריטניה הודיעה כי תגרש אותו בחזרה לצרפת.

הכותרת בדיילי מייל הבוקר (חמישי) הייתה הומוריסטית במיוחד: "אחד נכנס, אחד יוצא... וחוזר פנימה".

