בהכוונה מודיעינית: במהלך סוף השבוע האחרון, מסתערבי מג״ב ירושלים ולוחמי צה״ל פעלו בהכוונה מודיעינית של השב״כ בכפר עקב, למעצר שני מבוקשים המעורבים בפעילות טרור.

בפעילות חשאית וגלויה נכנסו הכוחות לעבר הכפר, סגרו על המבנה בו על פי המידע המודיעיני שהו החשודים, פרצו פנימה ועצרו את שני המבוקשים.

במהלך חיפוש שביצעו הכוחות במקום איתרו הלוחמים נשק ארוך, חלקי נשק ואמצעי לחימה נוספים. שני החשודים שנעצרו הועברו להמשך חקירה בשב״כ.

מכוחות הביטחון שהשתתפו במבצע נמסר כי "לוחמי מג״ב, צה״ל ושב״כ ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול טרור ולשמירה על בטחון תושבי מדינת ישראל".