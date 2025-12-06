כיכר השבת
"סגרו על המבנה"

המסתערבים פשטו על הכפר בהכוונה מודיעינית, עצרו מבוקשים ותפסו אמצעי לחימה

מסתערבים מצה"ל ומג"ב עצרו שני מבוקשים בכפר עקב בהכוונת השב״כ | במהלך החיפוש איתרו הלוחמים נשק ארוך, חלקי נשק ואמצעי לחימה נוספים | תיעוד (צבא, משטרה)

מעצר מבוקשים (צילום: דוברות המשטרה)

בהכוונה מודיעינית: במהלך סוף השבוע האחרון, מסתערבי מג״ב ירושלים ולוחמי צה״ל פעלו בהכוונה מודיעינית של השב״כ בכפר עקב, ל שני מבוקשים המעורבים בפעילות טרור.

בפעילות חשאית וגלויה נכנסו הכוחות לעבר הכפר, סגרו על המבנה בו על פי המידע המודיעיני שהו החשודים, פרצו פנימה ועצרו את שני המבוקשים.

במהלך חיפוש שביצעו הכוחות במקום איתרו הלוחמים נשק ארוך, חלקי נשק ואמצעי לחימה נוספים. שני החשודים שנעצרו הועברו להמשך חקירה בשב״כ.

מכוחות הביטחון שהשתתפו במבצע נמסר כי "לוחמי מג״ב, צה״ל ושב״כ ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול טרור ולשמירה על בטחון תושבי מדינת ישראל".

מעצר המבוקשים בעוטף ירושלים (צילום: משטרת ישראל )
מעצר המבוקשים בעוטף ירושלים (צילום: משטרת ישראל )
מעצר המבוקשים בעוטף ירושלים (צילום: משטרת ישראל )

