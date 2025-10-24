כיכר השבת
עם מסקנות אישיות

דרמה בצה"ל: המסקנות שעשויות להדיח בכירים - יוצגו בשבוע הבא לרמטכ"ל

לאחר חודשים של עבודה אינטנסיבית, ועדת האלוף במיל' סמי תורג'מן צפויה להגיש בשבוע הבא את ממצאיה לרמטכ"ל אייל זמיר | הוועדה בחנה את כלל התחקירים הצה"ליים בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, ומסקנותיה עשויות להוביל להחלטות אישיות נגד בכירים (צבא)

סמי תורג'מן (צילום: מוטי קמחי - YNET)

ביום שלישי הקרוב צפויים חברי הוועדה בראשות האלוף במיל' סמי תורג'מן להציג את ממצאיהם בפני הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בתום חודשים ארוכים של בדיקה מעמיקה.

הוועדה עסקה בניתוח שורה של תחקירים פנימיים שנערכו ב מאז מחדל ה-7 באוקטובר, ובחנה את השתלשלות האירועים שהובילה לקריסת המערך הביטחוני בעוטף עזה באותו יום טראגי.

ביום שישי הקרוב יוצגו המסקנות גם בפני יתר חברי פורום מטכ"ל, בטרם יקבל הרמטכ"ל החלטות באשר לאחריותם הפיקודית של שורה של קצינים בכירים. בין הבכירים שעשויים להיפגע מהמסקנות – ראש אגף המודיעין, אלוף שלומי בינדר, ששימש בזמן המלחמה כראש חטיבת המבצעים.

לפי הערכות, החלטותיו של הרמטכ"ל צפויות לכלול צעדים אישיים ומשמעתיים, וייתכן שגם שינויי שיבוץ בדרג הפיקודי הבכיר. בצה"ל נערכים לפרסום מסקנות הוועדה ברגישות רבה, על רקע הדיון הציבורי הרחב סביב שאלת האחריות למחדל הגדול בתולדות המדינה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

כיכר השבת
