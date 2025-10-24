עם מסקנות אישיות דרמה בצה"ל: המסקנות שעשויות להדיח בכירים - יוצגו בשבוע הבא לרמטכ"ל לאחר חודשים של עבודה אינטנסיבית, ועדת האלוף במיל' סמי תורג'מן צפויה להגיש בשבוע הבא את ממצאיה לרמטכ"ל אייל זמיר | הוועדה בחנה את כלל התחקירים הצה"ליים בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, ומסקנותיה עשויות להוביל להחלטות אישיות נגד בכירים (צבא)