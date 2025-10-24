ביום שלישי הקרוב צפויים חברי הוועדה בראשות האלוף במיל' סמי תורג'מן להציג את ממצאיהם בפני הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בתום חודשים ארוכים של בדיקה מעמיקה.
הוועדה עסקה בניתוח שורה של תחקירים פנימיים שנערכו בצה"ל מאז מחדל ה-7 באוקטובר, ובחנה את השתלשלות האירועים שהובילה לקריסת המערך הביטחוני בעוטף עזה באותו יום טראגי.
ביום שישי הקרוב יוצגו המסקנות גם בפני יתר חברי פורום מטכ"ל, בטרם יקבל הרמטכ"ל החלטות באשר לאחריותם הפיקודית של שורה של קצינים בכירים. בין הבכירים שעשויים להיפגע מהמסקנות – ראש אגף המודיעין, אלוף שלומי בינדר, ששימש בזמן המלחמה כראש חטיבת המבצעים.
לפי הערכות, החלטותיו של הרמטכ"ל צפויות לכלול צעדים אישיים ומשמעתיים, וייתכן שגם שינויי שיבוץ בדרג הפיקודי הבכיר. בצה"ל נערכים לפרסום מסקנות הוועדה ברגישות רבה, על רקע הדיון הציבורי הרחב סביב שאלת האחריות למחדל הגדול בתולדות המדינה.
