הטעות הגורלית של נסראללה

תחקיר לבנוני חושף: כך איבד חיזבאללה את מפקדיו וקרס במלחמה עם ישראל

לפי העיתון "א־שארק אל־אווסט", הארגון נקלע למצב נואש בשל חישובים שגויים, חיסול שדרת הפיקוד ואובדן היכולת המודיעינית. נסראללה האמין שאיראן תאזן את המערכה – אך נותר מבודד עד יומו האחרון (בעולם, ביטחון)

מצעד שורדי מתקפת הביפרים (צילום: רשתות ערביות)

בחודשים שקדמו לחיסולו, סבר מזכ"ל חיזבאללה לשעבר חסן נסראללה כי המלחמה מול ישראל תישאר מוגבלת, וכי לא תנטוש ארבעה עשורים של "התנגדות אסלאמית" בלבנון. אלא שחישוביו התבררו כשגויים – והובילו את הארגון לנקודה הנואשת שבה הוא נמצא כיום.

תחקיר שפורסם הבוקר (שני) בעיתון "א־שארק אל־אווסט" חושף כי "סודות מבצעיים רבים נקברו יחד עם מפקדים בכירים שחוסלו בידי ישראל", ונסראללה לא הצליח למלא את החלל שהותירו אחריהם. הארגון, נטען, איבד לא רק את אנשיו אלא גם את הידע המבצעי הקריטי – ממפות ותכניות פעולה ועד מיקומי מחסני הנשק.

בתוך כך, נחשף כי "חוות שבעא" שימשה עבור נסראללה כסמל לעימותים מוגבלים עם צה"ל – חילופי אש מצומצמים, רחפנים ורקטות מקומיות – ולא למלחמה כוללת. האמונה הזו, אומרים בלבנון, היא שהובילה את לשאננות מסוכנת.

פעילי חיזבאללה (צילום: מהרשתות)

מאז תחילת המלחמה איבד נסראללה שורה של מפקדים בכירים – בהם וויסאם א־טוויל, טאלב עבדאללה ("אבו טאלב"), איברהים עקיל, מוחמד נעמה נאצר, ולבסוף עלי כרכי שנהרג עמו בתקיפה הישראלית על שכונת דאחיה ב־27 בספטמבר 2024.

עיתונאים ומקורות לבנוניים תיארו את קריסת רשת הפיקוד כ"קריסה מוחלטת" – מערכת שאיבדה את כושר התקשורת, השליטה והמודיעין. "בשלב מסוים," סיפר איש דת שיעי לביירות, "המל"ט הישראלי שמרחף מעל יחידת חיזבאללה ידע עליה יותר מהמפקד החדש".

בשורה התחתונה - מסכם התחקיר, נסראללה ואנשיו הבינו מאוחר מדי כי הם עומדים בלב מלחמה כוללת – ואין להם מושג אמיתי על תוכניותיה של ממשלת ישראל ובכך הם נגררו למלחמה כזו שלא רצו בה, או שלא הצליחו עוד לעצור.

ובסוף, נותרה התעלומה, האם איראן בגדה בחיזבאללה ולא הצטרפה למלחמה מתוך כוונה להחליש את הזרוע בלבנון, או שהיה גורם אחר שהשאיר את חיזבאללה להתמודד לבד

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

