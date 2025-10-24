לאחר שנחשף השבוע כי אשרף אל עג'רמי, איש פת"ח שכיהן בעבר כשר האסירים ברשות הפלסטינית, הוזמן לפני כחודש וחצי להרצות בפני קצינים בקורס פיקוד ומטה (פו"ם) של צה"ל, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים בירור פיקודי עם מפקד המכללות, אלוף דן נוימן.

על פי הודעת דובר צה"ל, הרמטכ"ל הנחה את האלוף לבצע תחקיר מעמיק על קיום השיחה שלא אושרה והדגיש כי הוא רואה את הנושא בחומרה.

בהודעת דובר צה"ל נכתב: "הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר בירור פיקודי עם מפקד המכללות, אלוף דן נוימן, בעקבות סיור למידה של קורס פיקוד ומטה שהתקיים בתחילת ספטמבר, במהלכו נפגשו חניכי הקורס עם שר האסירים הפלשתיני לשעבר.

הרמטכ"ל הנחה את האלוף לבצע תחקיר מעמיק על קיום השיחה שלא אושרה והדגיש כי הוא רואה את הנושא בחומרה".

כזכור, העיתונאי ישי פרידמן חשף בחדשות 14, כי אשרף אל עג'רמי, איש פת"ח שכיהן בעבר כשר האסירים ברשות הפלסטינית, הוזמן לפני כחודש וחצי להרצות בפני קצינים בקורס פיקוד ומטה (פו"ם) של צה"ל.

לפי הדיווח, אל עג'רמי אמנם נחשב "מתון" יחסית לגורמי חמאס, אך היה מעורב במנגנון הרשות הפלסטינית המעניק תשלומים למחבלים כלואים ולבני משפחותיהם.

בעקבות החשיפה, מסר דובר צה"ל: "המפגש הנ"ל לא אושר בהתאם לנהלים. הנושא נבדק".