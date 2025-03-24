הרמטכ"ל זמיר קיים בירור פיקודי עם מפקד המכללות, אלוף דן נוימן, בעקבות סיור למידה של קורס פיקוד ומטה שהתקיים בתחילת ספטמבר, במהלכו נפגשו חניכי הקורס עם שר האסירים הפלסטיני לשעבר | על פי דובר צה"ל, הרמטכ"ל הנחה את האלוף לבצע תחקיר מעמיק על קיום השיחה שלא אושרה והדגיש כי הוא רואה את הנושא בחומרה (צבא)
מה ההסבר לזה שבני קורח התחילו לשיר כשהיו קבורים מתחת לאדמה? • מדוע דווקא כשאנו במצב רוחני לא טוב אנחנו קרובים לקב"ה? • מה העיקרון שיגרום לנו להתמודד בגבורה עם כל סיטואציה? • שיעורו השבועי של המרצה הנודע הרב יוסף יצחק גייקובסון (חרדים)