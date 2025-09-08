כיכר השבת
נרצח הבוקר בצומת רמות

"אין מי שלא אהב אותו" | שידור חי מהלווית הרב לוי יצחק פאש הי"ד

מסע הלווית הרב לוי יצחק פאש הי"ד, מתחיל בשעה זו בבית ההלוויות שמגר בירושלים והוא ייטמן בהר המנוחות | "כיכר השבת" מעביר בשידור חי את מסע הלוויה (חדשות חרדים)

הרב לוי יצחק פאש (צילום: ארי ברנד)

שידור חי | באדיבות שיא לייב

בשעה זו (שני) מתקיימת הלוויתו של הרב לוי יצחק פאש הי"ד, מבית הלוויות שמגר, לאחר דברי ההספד תצא הלוויה לכיוון הר המנוחות שם הוא ייטמן.

הרה"ח ר' לוי יצחק פש הי"ד, שהיה איש תחזוקה ותיק בישיבת 'קול תורה' בבית וגן, והיה אהוב ביותר על כלל תלמידי הישיבה. הבוקר למרבה הצער והיגון בני עוולה רצחו אותו בפיגוע הנורא בצומת רמות בירושלים.

מישיבת 'קול תורה' נמסרה ההודעה הקשה: "בצער רב וביגון קודר מודיעה ישיבת "קול תורה" בירושלים על הירצחו של עובד הישיבה המסור, הרה"ח ר' לוי יצחק פש הי"ד, בפיגוע הירי המזעזע שאירע הבוקר בצומת רמות בירושלים.

ר' לוי יצחק, תושב 'תל ציון' איש תחזוקה ותיק בישיבה, היה מוכר ואהוב בקרב תלמידי הישיבה ותושבי השכונה. במהלך השנים, נודע כאדם העוסק בחסד, ותרן בממונו, והוגה בתורה תדיר. הוא הקדיש את חייו לשירות הציבור ולתמיכה בתלמידי הישיבה".

