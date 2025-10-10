צה"ל הרס את בית המחבל שביצע את פיגוע הירי הקטלני בצומת רמות

( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל הודיע כי לפנות בוקר (שישי) כוחות צה"ל מחטיבת בנימין, יחידת יהל"ם ולוחמי מג"ב הרסו את ביתו של המחבל מחמד טהה, שביצע יחד עם שותפו את פיגוע הירי הקטלני בצומת רמות בירושלים ב־8 בספטמבר 2025. המחבל חוסל מיד לאחר הפיגוע, ובפעולה שנערכה הלילה בכפר קטנה הושלם הליך הריסת ביתו.

בהודעת צה"ל נמסר כי הכוחות, שפעלו תחת פיקוד חטיבת בנימין ובשיתוף מג"ב רמה, נכנסו לכפר קטנה והרסו את המבנה ששימש את משפחתו של המחבל. ביתו של המחבל השני, מותנא עומרו מהכפר קבייבה, נהרס כבר ב־27 בספטמבר, בפעולה דומה שבוצעה אף היא על־ידי כוחות החטיבה.

( צילום: דובר צה"ל )

בפיגוע הירי הרצחני, שני מחבלים פלסטינים מארגון הטרור חמאס – מותנא עמרו מהכפר אל־קובייבה ומחמד טהה מהכפר קטנה – פתחו באש לעבר אוטובוס קו 62 של "סופרבוס" שעמד בתחנה בצומת רמות בירושלים, סמוך לכניסה לשכונה.

השניים, שהיו חמושים ברובי קרלו ובאקדחים, ירו לעבר נוסעי האוטובוס והמתנה בתחנה. שישה ישראלים נרצחו ו־28 נוספים נפצעו, בהם כמה באורח קשה.

הירי נפסק רק כאשר שני אברכים חרדים שהיו חמושים באקדח פרטי, יחד עם מפקד כיתה מחטיבת חשמונאים שעבר במקום, חתרו למגע וירו למוות במחבלים. מאוחר יותר סיפרו השניים כי הנשק שברשותם התקבל במסגרת רפורמת ההקלות בנשיאת נשק אזרחי שהוביל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בפיגוע נרצחו הרב לוי יצחק פש, עובד ישיבת "קול תורה", הרב יעקב פינטו בן 25 עולה מספרד שנישא חודשים ספורים קודם לכן, הרב יוסף דוד בן 43 תושב שכונת רמות, הרב ישראל מצנר בן 31 מירושלים, ר' מרדכי שטיינצג בן 79 בעלי מאפיית "ד"ר מרק" ושרה מנדלסון בת 60 מירושלים, הי"ד.

יום לאחר הפיגוע פרסם ארגון הטרור חמאס כרזה בה נטל אחריות על המתקפה והגדיר אותה "תגובה טבעית לפשעי ישראל".