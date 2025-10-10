כיכר השבת
צפו בתיעוד

צה"ל הרס את בית המחבל שביצע את פיגוע הירי הקטלני בצומת רמות

המחבל מחמד טהה מהכפר קטנה חוסל בזירת הפיגוע, שבו נרצחו שישה אזרחים ונפצעו עשרות | ביתו פוצץ הלילה בפעולה משולבת של חטיבת בנימין, יהל"ם ומג"ב | בית המחבל השני, מותנא עמרו, נהרס כבר בסוף ספטמבר (חדשות)

(צילום: דובר צה"ל)

דובר הודיע כי לפנות בוקר (שישי) כוחות צה"ל מחטיבת בנימין, יחידת יהל"ם ולוחמי מג"ב הרסו את ביתו של המחבל מחמד טהה, שביצע יחד עם שותפו את הירי הקטלני בצומת רמות בירושלים ב־8 בספטמבר 2025. המחבל חוסל מיד לאחר הפיגוע, ובפעולה שנערכה הלילה בכפר קטנה הושלם הליך הריסת ביתו.

בהודעת צה"ל נמסר כי הכוחות, שפעלו תחת פיקוד חטיבת בנימין ובשיתוף מג"ב רמה, נכנסו לכפר קטנה והרסו את המבנה ששימש את משפחתו של המחבל.

ביתו של המחבל השני, מותנא עומרו מהכפר קבייבה, נהרס כבר ב־27 בספטמבר, בפעולה דומה שבוצעה אף היא על־ידי כוחות החטיבה.

(צילום: דובר צה"ל)

בפיגוע הירי הרצחני, שני מחבלים פלסטינים מארגון הטרור חמאס – מותנא עמרו מהכפר אל־קובייבה ומחמד טהה מהכפר קטנה – פתחו באש לעבר אוטובוס קו 62 של "סופרבוס" שעמד בתחנה בצומת רמות בירושלים, סמוך לכניסה לשכונה.

השניים, שהיו חמושים ברובי קרלו ובאקדחים, ירו לעבר נוסעי האוטובוס והמתנה בתחנה. שישה ישראלים נרצחו ו־28 נוספים נפצעו, בהם כמה באורח קשה.

הירי נפסק רק כאשר שני אברכים חרדים שהיו חמושים באקדח פרטי, יחד עם מפקד כיתה מחטיבת חשמונאים שעבר במקום, חתרו למגע וירו למוות במחבלים. מאוחר יותר סיפרו השניים כי הנשק שברשותם התקבל במסגרת רפורמת ההקלות בנשיאת נשק אזרחי שהוביל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בפיגוע נרצחו הרב לוי יצחק פש, עובד ישיבת "קול תורה", הרב יעקב פינטו בן 25 עולה מספרד שנישא חודשים ספורים קודם לכן, הרב יוסף דוד בן 43 תושב שכונת רמות, הרב ישראל מצנר בן 31 מירושלים, ר' מרדכי שטיינצג בן 79 בעלי מאפיית "ד"ר מרק" ושרה מנדלסון בת 60 מירושלים, הי"ד.

יום לאחר הפיגוע פרסם ארגון הטרור חמאס כרזה בה נטל אחריות על המתקפה והגדיר אותה "תגובה טבעית לפשעי ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר