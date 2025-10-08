צה"ל דוחה הערב (רביעי) את טענותיו של תת-אלוף אורן סולומון, המתחקר של אוגדת עזה באירועי 7 באוקטובר - שנחשד שהוציא מסמכים מסווגים והחקירה נגדו נסגרה - וטען כי הוא נרדף על-ידי גורמים בצבא וכי הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי ניסה לטייח את תחקיריו.

"סולומון לא כיהן כראש צוות תחקירי המלחמה המטכ"לי או מינוי דומה לכך. בחודש מרץ הוחלט לסיים את שירותו ללא כל קשר למסקנותיו בתחקירים או לחקירת המצ"ח", נמסר, "אמירותיו פוגעות בצה"ל ובמפקדיו ומטילות דופי ביושרתם של מאות משרתים אשר עסקו בכתיבת תחקירי 7 באוקטובר".

בהודעת דובר צה"ל המלאה נכתב: "צה״ל דוחה בתוקף את טענותיו של תא״ל (מיל׳) אורן סלומון. אורן שימש כמנהל לחימה באוגדת עזה ומונה על-ידי מפקד האוגדה הקודם, תא״ל אבי רוזנפלד לראש צוות תחקירי ה-7.10 באוגדת עזה. הנ״ל לא כיהן כראש צוות תחקירי המלחמה המטכ״לי או מינוי דומה לכך. בחודש מרץ האחרון, מפקד האוגדה הנוכחי החליט לסיים את שירותו של הקצין ללא כל קשר למסקנותיו בתחקירים או לחקירת המצ״ח.

גבורתם של כוחות הביטחון, בהם גם תא״ל (מיל׳) אורן סולומון - הצילה חייהם של רבים וצה״ל מעריך אותו על כך.

אמירותיו פוגעות בצה״ל ובמפקדיו ומטילות דופי ביושרתם של מאות משרתים אשר עסקו בכתיבת תחקירי השבעה באוקטובר. אמירות חסרות כל יסוד המטילות דופי ברמטכ״ל או במפקדים שהובילו את צה״ל בעת מלחמה, ובפרט כאשר הן נאמרות על ידי איש מילואים בכיר, הן לא ראויות, במיוחד לא בעת הזו.

בחודש מרץ מינה הרמטכ״ל אייל זמיר צוות מומחים בראשות האלוף (מיל׳) סמי תורג׳מן אשר עוסק בבחינת התחקירים ובהפקת לקחים מערכתיים מאירועי ה7.10. הקמת הצוות אינה נובעת מערעור אמינות על התחקירים שנעשו אלא בכדי להרחיב ולהעמיק את בחינתם לצורך הפקת לקחים מערכתיים.

הרמטכ״ל עתיד לסכם את מסקנות הוועדה בשבועות הקרובים וממצאיהם יוצגו בשקיפות לציבור.

באשר לנושא חקירת המצ״ח - חקירות מצ״ח מתנהלות משיקולים מקצועיים וענייניים בלבד, וכך היה גם במקרה זה. כל ניסיון לקשור בין פתיחת החקירה לדברים אחרים משוללת כל יסוד.

גם בימים אלה צה״ל מצוי בלחימה בשבע זירות, ופועל להגנת אזרחי ישראל בכל הגזרות - זאת במקביל להמשך מאמץ התחקור והפקת הלקחים".