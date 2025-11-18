פיגוע ירי בצומת הגוש: לפני זמן קצר (שלישי) התקבל דיווח על מחבלים שיצאו מרכבם והתחילו לדקור אזרחים, המחבלים נוטרלו ובמקום ישנם מספר פצועים ונקבע מוות לאחד הפצועים. מדובר במקום בו היו בעבר מספר פיגועים.

מדובר בפיגוע משולב, עד כה ידוע על שני מחבלים, שביצעו דריסה ולאחריה יצאו מהרכב והתחילו לדקוראזרחים שהיו במקום. בהצלה יו"ש ללא גבולות דיווחו: "מסתמן שברכב של המחבלים אותרו מטעני צינור שהמחבלים לא הספיקו ליידות לפני שנוטרלו בשטח".

דובר צה״ל אישר את הפרטים ובהודעה שהוציא נכתב: "בהמשך לדיווח על פיגוע בצומת הגוש שבחטיבת עציון, מדובר בפיגוע דריסה ודקירה. כוחות צה״ל חיסלו שני מחבלים בנקודה. ברכב בו השתמשו המחבלים אותרו מספר אמצעי חבלה אשר מזוכים כעת בנקודה על ידי חבלני מג"ב איו"ש. כוחות צה"ל רבים מבצעים חסימות, מכתרים כפרים וסורקים במרחב".

במקום יש לפחות ארבעה פצועים ישראלים, ביניהם אחד במצב אנוש - כאשר כעבור מספר דקות, כוחות ההצלה קבעו את מותו במקום. שאר הפצועים פונו לבית החולים. כוחות צה"ל החלו לכתר את הכפרים במרחב.

מדובר צה"ל נמסר: "התקבל דיווח על פיגוע דריסה ודקירה במרחב צומת הגוש שבחטיבת עציון, הפרטים בבדיקה".

מדוברות איחוד הצלה - מחוז יו"ש נמסר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה מעניקים בדקות אלו סיוע ראשוני בזירת האירוע החריג בצומת הגוש. תעודכנו".

מזק"א נמסר: "בהמשך לאירוע פח"ע בצומת גוש עציון, במקום מטופלים מספר נפגעים מתוכם נפגעת אחת במצב קשה, שלושה מחבלים נוטרלו במקום".

במד"א מסרו: "בשעה 14:04 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על 3 נפגעים בצומת גוש עציון. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שערי צדק, אישה כבת 40 ונער כבן 15 במצב בינוני. פצוע מחוסר הכרה מטופל בזירה".

כעבור דקות נמסר עדכון: "חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל קובעים את מותו של גבר כבן 30 עם פצע דקירה ומפנים לבי"ח שערי צדק והדסה עין כרם 3 פצועים, בהם: אישה כבת 40 במצב קשה, גבר כבן 30 ונער כבן 15 במצב בינוני, עם פציעות חודרות בגופם".

פראמדיק מד"א אוריאל לביא סיפר: "כשהגענו לזירה זיהינו שמדובר באירוע חריג ומורכב. ביצענו סקירה של השטח והתחלנו לבדוק את מצב הנפגעים, איתרנו מספר פצועים שסבלו מפציעות חודרות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני במקום, ותוך ייצוב מצבם פינינו אותם להמשך טיפול בבית החולים."

מהצלה יו"ש ללא גבולות נמסר לפני זמן קצר: "פיגוע בצומת גוש עציון - 3 מחבלים חמושים בסכינים מנוטרלים. במקום מטופלים 2 נפגעים ישראלים".

בהמשך נמסר: "מסתמן שהתחיל כפיגוע דריסה. מחבלים יצאו מהרכב חמושים בסכינים ונוטרלו כנראה מחוסלים יש 2 ישראלים פצועים".

מתנדבי 'צוות הצלה' יהודה ברגר ורובי שיינברגר מוסיפים: "כשהגענו למקום ראינו המולה גדולה וארבעה נפגעים מוטלים עם חבלות חודרות ופציעות במצבי פציעה שונים, לאחר שנפגעו כתוצאה מדריסה ודקירות בפעילות חבלנית עויינת. ביצענו בדיקות רפואיות לגבר כבן 50 מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלות חודרות, אך למרבה הצער עקב אופי הפציעות ממנו סבל נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותו במקום. והענקנו סיוע רפואי ראשוני הכולל עצירת דימומים, קיבועים וחבישות לאישה כבת 40 עם חבלות חודרות במצב קשה, לגבר כבן 30 ונער כבן 15 עם חבלות חודרות במצב בינוני, והם פונו על ידי ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים של מד״א להמשך טיפול בחדרי הטראומה בבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם בירושלים."

המרכז הרפואי שערי צדק מסר עדכון: "ביחידת הטראומה במרכז הרפואי שערי צדק התקבלו שני פצועים במצב בינוני מהפיגוע שהתרחש בגוש עציון. שני הפצועים נמצאים בהכרה. לאחר הערכה ראשונית, שניהם יועברו לבדיקות דימות ולהמשך טיפול".

איציק איטח כונן הצלה ללא גבולות מד"א שנתקל באירוע מספר: "במהלך נסיעה בצומת הגוש הבחנתי בפצועים שוכבים באיזור התחנת אוטובוס ובצד השני של הכביש, מייד ניגשתי לתחנה והבנתי שמדובר בפיגוע, התחלתי להעניק טיפול רפואי ראשוני לפצועים. עם הגעת צוותים נוספים וכוח רפואה של צה"ל הענקנו טיפול רפואי ל - 4 פצועים מתוכם 1 במצב אנוש שלצערינו נקבע מותו בזירה, אישה כבת 40 במצב קשה, נער כבן 15 וצעיר כבן 25 במצב בינוני. 2 המחבלים חוסלו בזירה".