יממה בלבד לאחר הפיגוע הקשה בצומת רמות בירושלים שזעזע את העיר, עולה תמונה מורכבת של הכאב הגדול זאת לצד עמידה איתנה והמשך שגרת החיים - אוטובוסים המשיכו לעבור בצומת, נוסעים ירדו ועלו, ושגרת החיים הירושלמית נמשכה.

במקביל, עשרות רבות של יהודים מכל רחבי העיר והסביבה הגיעו לנקודת הפיגוע, עצרו ליד תחנת האוטובוס המדממת וקראו במקום פרקי תהילים ומשניות לעילוי נשמת הנרצחים ולרפואת הפצועים.

המראות הללו המחישו את הניסיון של הציבור להיאחז בחיים ובאמונה גם ברגעי השבר, אך יחד עם זאת זה הזמן הנכון והראוי להציב זרקור על הבעיות האמיתיות שבס"ד ימנעו את הרצון של המחבלים הארורים לשפוך דם יהודי כמים.

סוגיית הביטחון בתחבורה הציבורית

הדיון הציבורי סביב ביטחונם של הנוסעים בתחבורה הציבורית צף שוב במלוא עוזו. בעבר, בתחנות מרכזיות רבות ברחבי הארץ היו מוצבים מאבטחים, אך כיום, במרבית המקומות - ובמיוחד בתחנות גדולות בירושלים בהן מתקבצים המוני נוסעים - אין נוכחות ביטחונית קבועה.

במקום מאבטחים, משרד האוצר ממשיך לדרוש מחברות התחבורה הציבורית להעסיק פקחים, שתפקידם מתמקד בביקורת כרטיסים.

נוסעים רבים טוענים כי הפיקוח הזה לא רק שאינו מגביר את תחושת הביטחון, אלא אף מכביד על חוויית הנסיעה ומותיר את הציבור חשוף במצבים ביטחוניים רגישים.

מקלב התריע כבר לפני שלוש שנים

ח"כ אורי מקלב, יו"ר סיעת יהדות התורה, התייחס לנושא פעם אחר פעם. כבר בשלהי שנת 2023, לאחר הפיגוע הקשה שאירע בטרמפיאדה בכניסה לירושלים, פנה מקלב - אז בתפקידו כסגן שר התחבורה - בפנייה רשמית אל המשרד לביטחון לאומי בדרישה לאבטח את תחנות האוטובוסים המרכזיות ואת הטרמפיאדות.

על אף שחלפו קרוב לשלוש שנים מאז אותה פנייה רשמית, דבר לא נעשה בפועל. "מדובר בנקודות רגישות בהן מתרכזים עשרות ולעיתים מאות נוסעים בכל שעה, והן יעד מועדף לפיגועים. יש להחזיר את המאבטחים למקומות האלה ולשמור על ביטחונם של הנוסעים", הזהיר מקלב אז - אזהרה שהדהדה ביתר שאת ביום שלאחר הפיגוע ברמות.

אמש, חשפנו כאן ב'כיכר השבת' כי זמן קצר לפני כניסת השבת האחרונה, תושבים המתגוררים בשכונות רמות הירושלמית, התלוננו במשטרה על כניסת שבח"ים על פאתי השכונה, כשהם רוכבים על סוסים וכשהם עושים את דרכם על השכונה בלי הפרעה.