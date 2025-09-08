כיכר השבת
חיי אדם מופקרים

גודל המחדל | חשיפה: בערב שבת לפני הפיגוע, ערבים על סוסים פרצו את הגדרות

רגע לפני כניסת השבת, תושבים ערבים על סוסים פרצו את הגדר המפרידה בין שכונת רמות לבית חנינה, ודהרו לכיוון השכונה הירושלמית | אחת התושבות: "מדובר באירוע חסר תקדים, כאשר כבר מספר פעמים, שוהים בלתי חוקיים חוצים את הגדר באין מפריע, התחושה שהיא שלמשטרה לא אכפת ממה שקורה פה" (חדשות)

התיעוד המטריד רגע לפני כניסת השבת - בשכונות רמות הירושלמית (צילום: באדיבות המצלם)

לאחר ה הרצחני הבוקר - 'כיכר השבת' חושף: זמן קצר לפני כניסת השבת האחרונה, תושבים המתגוררים בשכונות רמות הירושלמית, התלוננו ב על כניסת שבח"ים על פאתי השכונה, כשהם רוכבים על סוסים וכשהם עושים את דרכם על השכונה בלי הפרעה.

על פי הפרסום היום (שני) ב'כיכר השבת', תושבים בשכונת רמות המתגוררים ברחוב יעקב אלעזר, וברחוב ארי טרומן, רחובות המשקיפים על הוואדי הסמוך המשתייך לכפר בית חנינה הקרוב, התלוננו במהלך השבועות האחרונים מספר פעמים במוקד המשטרה על כך שהגדר המפרידה בין השכונות פרוצה, מה שמאפשר לשבח"ים לעבור את הגדר ללא הפרעה.

בערב שבת האחרונה, הגדר שהותקנה אחרי השביעי לעשירי נפרצה שוב, אך הפעם לא היה מדובר בעוד מעבר חלקי של שוהים בלתי חוקיים, אלא מספר ערבים תושבי השכונות הסמוכות שהגיעו למקום עברו את הגדר כשהם רכובים על סוסים והתקרבו בסמוך מאוד לכבישים הראשונים של שכונות רמות, שהיו מלאים בו בזמן בתושבי המקום שעשו את דרכם לבתי הכנסיות ולגינות באזור.

התושבים בשכונה מיהרו להזמין משטרה, שהגיעה ודיברה אם אחד השבח"ים, אך תושבי השכונה מרגישים מודאגים.

אחת מהתושבת אמרה ל'כיכר': "מדובר באירוע חסר תקדים, כאשר לא מדובר בפעם הראשונה שזה מתרחש, אלא כבר מספר פעמים שוהים בלתי חוקיים חוצים את הגדר באין מפריע", לדבריה: "התחושה שהיא שלמשטרה לא אכפת ממה שקרה פה, ושאין כל גורם אחראי שמטפל באירוע הזה".

השבח"ים עושים את דרכם ללא הפרעה, לכיוון השכונה הירושלמית (צילום: באדיבות המצלם)

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה לפרסום: "אנו פועלים במאמץ נחוש ובלתי מתפשר בהתאם לסמכויותיה על פי חוק הכניסה לישראל, לצורך אכיפת השהייה הבלתי חוקית בתחומי המדינה. במסגרת זו, מבוצעות פעולות מבצעיות רבות לאיתור שוהים בלתי חוקיים, מעצרם, העמדתם לדין והעברתם להליכי גירוש מהארץ".

לדברי המשטרה: "במהלך פעולות האיתור, כאשר מתגלה כי אותם שב”חים לנו, הועסקו או הוסעו בישראל – נפתחים הליכי חקירה גם כנגד המלינים, המעסיקים והמסיעים". לדבריהם: "המשטרה פועלת בהתאם לחוק לצורך חילוט רכבים ששימשו להסעת שב”חים, כמו גם להוצאת צווי סגירה מנהליים לעסקים ומקומות לינה בהם שהו".

בסיום התגובה נאמר כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה, באכיפה תקיפה ונחושה, כדי למנוע שהייה בלתי חוקית בישראל ולמצות את הדין עם כל הגורמים המעורבים".

