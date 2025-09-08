לאחר הפיגוע הרצחני הבוקר - 'כיכר השבת' חושף: זמן קצר לפני כניסת השבת האחרונה, תושבים המתגוררים בשכונות רמות הירושלמית, התלוננו במשטרה על כניסת שבח"ים על פאתי השכונה, כשהם רוכבים על סוסים וכשהם עושים את דרכם על השכונה בלי הפרעה.

על פי הפרסום היום (שני) ב'כיכר השבת', תושבים בשכונת רמות המתגוררים ברחוב יעקב אלעזר, וברחוב ארי טרומן, רחובות המשקיפים על הוואדי הסמוך המשתייך לכפר בית חנינה הקרוב, התלוננו במהלך השבועות האחרונים מספר פעמים במוקד המשטרה על כך שהגדר המפרידה בין השכונות פרוצה, מה שמאפשר לשבח"ים לעבור את הגדר ללא הפרעה.

בערב שבת האחרונה, הגדר שהותקנה אחרי השביעי לעשירי נפרצה שוב, אך הפעם לא היה מדובר בעוד מעבר חלקי של שוהים בלתי חוקיים, אלא מספר ערבים תושבי השכונות הסמוכות שהגיעו למקום עברו את הגדר כשהם רכובים על סוסים והתקרבו בסמוך מאוד לכבישים הראשונים של שכונות רמות, שהיו מלאים בו בזמן בתושבי המקום שעשו את דרכם לבתי הכנסיות ולגינות באזור.

התושבים בשכונה מיהרו להזמין משטרה, שהגיעה ודיברה אם אחד השבח"ים, אך תושבי השכונה מרגישים מודאגים.

אחת מהתושבת אמרה ל'כיכר': "מדובר באירוע חסר תקדים, כאשר לא מדובר בפעם הראשונה שזה מתרחש, אלא כבר מספר פעמים שוהים בלתי חוקיים חוצים את הגדר באין מפריע", לדבריה: "התחושה שהיא שלמשטרה לא אכפת ממה שקרה פה, ושאין כל גורם אחראי שמטפל באירוע הזה".