( צילום: דוברות המשטרה )

אחרי רצף של אירועי ירי בחדרה, בין היתר ירי עברייני ליד בית חב"ד בעיר - שגרם לירי של כדור לעבר בניין הלימוד, בזמן 'כולל ערב' - המשטרה עצרה חשוד. כך הודיעה היום (שישי) המשטרה.

החשוד, בן 30 תושב חדרה, נעצר לחקירה בתחנת חדרה בידי כוחות משטרה גדולים והבוקר תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו. "שוטרי ובלשי תחנת חדרה פתחו בחקירה בעקבות מספר אירועי ירי בעיר", מסרה המשטרה. "עם התקדמות החקירה הצליחו השוטרים להתחקות אחר חשוד תושב העיר בן 30 ועצרו אותו". בחיפוש שערכו אתמול בבית החשוד, חשפו השוטרים רכב ממוגן ירי ובתוכו מספר אביזרי ציוד הסוואה שעל פי החשד שומשו לביצוע העבירות. חייל מילואים מאבו גוש נתפס עם תחמושת רבה בביתו; כך הוא הגיב קובי אטינגר | 09:24 היו"ר הטיח במשטרה: "דווקא ביום המינוי לתפקיד - אביו זומן לחקירה?" ארי כהן | 23.10.25 כאמור, החשוד נעצר לחקירה בתחנת חדרה ובסיומה נכלא. הרכב הממוגן ירי נתפס ונגרר לתחנה. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.

החלון שנפגע בחדרה

כאמור, אחד מאירועי הירי בעיר התרחש השבוע ביום ראשון בערב. זה קרה סמוך לפינת הרחובות הרצל והנשיא. ירי עבריינים הוביל לפגיעת אחד הקליעית בבית חב"ד - בזמן שבמקום התקיים "כולל ערב". אין נפגעים אולם אחד החלונות הגדולים נותץ בעקבות הירי.

הרב יוחנן בוטמן, שליח חב"ד בחדרה, סיפר לאתר חב"ד COL: "היו בבית חב"ד מספר חברותות שישבו ולמדו, במסגרת 'כולל ערב' בבית חב"ד. לפתע נשמעו יריות, ובהמשך אחד הקליעים אף חדר לבית חב"ד ושבר זכוכית גדולה ומחוסמת.

לדברי השליח, "מדובר בעבריינים שהיו בשני רכבים, בפינת הרחובות הסמוכה הרצל פינת הנשיא, הצומת בקו אלכסוני ישיר לבית חב"ד. כנראה פתחו באש זה על זה ואחד הקליעים פגע בבית חב"ד".

הרב בוטמן ציין כי מי שישב בסמוך לחלון שנפגע היה מנכ"ל מוסדות חב"ד בעיר הרב יוסף ווקסלשטיין. לידו ישבו מספר חברותות של אברכים ולמדו. "ברוך השם קרה נס ואין נפגעים, למעט הנזק", מסכם הרב בוטמן. "התורה מגנא ומצלא, ממשיכים ללמוד ולפעול ולהפיץ אור".

מנכ"ל מסודות חב"ד בחדרה הרב יוסי ווקסלשטיין, חזר למקום לברך "ברוך שעשה לי נס במקום הזה". המשטרה פתחה בחקירה והבטיחה לשים את ידה על פורעי החוק, אך ככל הידוע כעת, בינתיים ללא תוצאות והם טרם נתפסו.