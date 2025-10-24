כיכר השבת
כך הוא נתפס

הבהלה בכולל: נעצר חשוד בירי שהקפיץ את הלומדים, שברו את הדלת | צפו

המשטרה עצרה חשוד בן 30 בחשד למעורבות באירועי ירי בחדרה. בביתו נתפס רכב ממוגן וציוד הסוואה והחקירה נמשכת | ביום ראשון השבוע בהלה אחזה בלומדי ה"כולל" בבית חב"ד המקומי בשל קליע ירי שפגע באחד החלונות (משטרה, בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

אחרי רצף של אירועי ירי בחדרה, בין היתר ירי עברייני ליד בית חב"ד בעיר - שגרם לירי של כדור לעבר בניין הלימוד, בזמן 'כולל ערב' - עצרה חשוד. כך הודיעה היום (שישי) המשטרה.

החשוד, בן 30 תושב חדרה, נעצר לחקירה בתחנת חדרה בידי כוחות משטרה גדולים והבוקר תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו.

"שוטרי ובלשי תחנת חדרה פתחו בחקירה בעקבות מספר אירועי ירי בעיר", מסרה המשטרה. "עם התקדמות החקירה הצליחו השוטרים להתחקות אחר חשוד תושב העיר בן 30 ועצרו אותו".

בחיפוש שערכו אתמול בבית החשוד, חשפו השוטרים רכב ממוגן ירי ובתוכו מספר אביזרי ציוד הסוואה שעל פי החשד שומשו לביצוע העבירות.

כאמור, החשוד נעצר לחקירה בתחנת חדרה ובסיומה נכלא. הרכב הממוגן ירי נתפס ונגרר לתחנה. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.

החלון שנפגע בחדרה

כאמור, אחד מאירועי הירי בעיר התרחש השבוע ביום ראשון בערב. זה קרה סמוך לפינת הרחובות הרצל והנשיא. ירי עבריינים הוביל לפגיעת אחד הקליעית ב - בזמן שבמקום התקיים "כולל ערב". אין נפגעים אולם אחד החלונות הגדולים נותץ בעקבות הירי.

הרב יוחנן בוטמן, שליח חב"ד בחדרה, סיפר לאתר חב"ד COL: "היו בבית חב"ד מספר חברותות שישבו ולמדו, במסגרת 'כולל ערב' בבית חב"ד. לפתע נשמעו יריות, ובהמשך אחד הקליעים אף חדר לבית חב"ד ושבר זכוכית גדולה ומחוסמת.

לדברי השליח, "מדובר בעבריינים שהיו בשני רכבים, בפינת הרחובות הסמוכה הרצל פינת הנשיא, הצומת בקו אלכסוני ישיר לבית חב"ד. כנראה פתחו באש זה על זה ואחד הקליעים פגע בבית חב"ד".

הרב בוטמן ציין כי מי שישב בסמוך לחלון שנפגע היה מנכ"ל מוסדות חב"ד בעיר הרב יוסף ווקסלשטיין. לידו ישבו מספר חברותות של אברכים ולמדו. "ברוך השם קרה נס ואין נפגעים, למעט הנזק", מסכם הרב בוטמן. "התורה מגנא ומצלא, ממשיכים ללמוד ולפעול ולהפיץ אור".

מנכ"ל מסודות חב"ד בחדרה הרב יוסי ווקסלשטיין, חזר למקום לברך "ברוך שעשה לי נס במקום הזה". המשטרה פתחה בחקירה והבטיחה לשים את ידה על פורעי החוק, אך ככל הידוע כעת, בינתיים ללא תוצאות והם טרם נתפסו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר