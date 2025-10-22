הניסיונות לקדם מהלך של חנינה לנתניהו מתקדמים מתחת לפני השטח. הערב (רביעי) דווח במהדורה המרכזית של כאן חדשות כי שרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה, שוחחה על כך בימים האחרונים עם מספר שרים בליכוד.

לפי הדיווח, של מיכאל שמש, נתניהו פנתה לשרים בליכוד שסירבו לחתום בתחילה על מכתב החנינה לראש הממשלה. אחרי דבריה כולם חתמו.

נתניהו אמרה לשרים שזהו "עיתוי טוב", והזכירה גם את בקשתו של טראמפ בכנסת מהנשיא הרצוג בנושא. היא הוסיפה: "זה חשוב לנו".

עוד אמרה, לפי הדיווח מפי גורמים שנחשפו לשיחות, כי התיקים הללו "גם ככה מומצאים ולא ייצא מהם כלום, בואו נסיים עם זה".

כזכור, השבוע פנו שרי הממשלה לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה שיחון את ראש הממשלה ויסיים את הסאגה הפוליטית-משפטית שנמשכת מדי הרבה זמן.

בין היתר, כתבו שרי הליכוד להרצוג כי "בעיני ציבור עצום, המשפט נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא משפט נגד מחנה שלם בעם. משפט שעצם קיומו פוגע במעמדה של מדינת ישראל בעולם. בימים גורליים אלה, נודעת חשיבות עצומה להמשך הנהגת הספינה בין משברים וגלים גבוהים בידי ראש הממשלה".

הכותבים הדגישו במכתבם כי "מעל הכל אדוני הנשיא, כפי שהודגש בתחילת הדברים, אתה היחיד אשר מתוקף תפקידו, מעמדו וסמכותו שיכול להניע מהלך עמוק ומשמעותי של איחוי, ריפוי ופיוס. ימים היסטוריים אלו גם הביאו הזדמנות גדולה לתקן ולהוביל לאחדות על דרך של שימוש בסמכותך. העם כולו מבקש שתקום כלביא, תעשה מעשה ותרקום אחדות אמיתית בעם ישראל".

כזכור, במהלך נאומו בכנסת, בתחילת השבוע שעבר, פנה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למקבילו הישראלי וביקש ממנו לחון את ראש הממשלה נתניהו.

"אולי תיתן חנינה לנתניהו? זה לא היה מתוכנן, אבל אני באמת מחבב את האיש הזה. הוא היה אחד המנהיגים הטובים ביותר בתקופת מלחמה – וסיגרים ושמפניה? למי אכפת?" הקהל הגיב בצחוק ומחיאות כפיים.

כעת נראה כי שרי הממשלה מנסים לקדם את המהלך באופן רשמי, ברקע ההישגים הגדולים שהביא ראש הממשלה במהלך שתי שנות המלחמה הקשות.