תירוץ מוצלח? חייל מילואים מאבו גוש נתפס עם תחמושת רבה בביתו; כך הוא הגיב החשוד טען בחקירה: “אני במילואים – לא רציתי להשאיר את הציוד ברכב” • בביתו נמצאו עשרות מחסניות, תחמושת בקליברים שונים, קסדות וציוד לחימה (חדשות)

קא קובי אטינגר כיכר השבת | 09:24