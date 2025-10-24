כיכר השבת
תירוץ מוצלח?

חייל מילואים מאבו גוש נתפס עם תחמושת רבה בביתו; כך הוא הגיב

החשוד טען בחקירה: “אני במילואים – לא רציתי להשאיר את הציוד ברכב” • בביתו נמצאו עשרות מחסניות, תחמושת בקליברים שונים, קסדות וציוד לחימה (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות יזומה של בלשי תחנת הראל במחוז ירושלים, בשיתוף כלבני מג"ב ירושלים ומצ"ח, נערך אמש (חמישי) חיפוש בביתו של תושב היישוב אבו גוש – חייל בשירות מילואים. החיפוש בוצע בהתאם לצו של בית המשפט.

במהלך הפעילות אותרו ונתפסו שלושה אקדחי איירסופט, אקדח ח"ק, וכן כמות גדולה של ציוד צבאי ותחמושת, ובהם 74 מחסניות, תחמושת בקוטר 9 מ"מ, ברוסים של תחמושת 5.56 מ"מ, מאות כדורים, ווסטים, קסדות, ציוד לחימה ופריטי לבוש צבאיים.

בחקירה ראשונית שנערכה בשטח, טען החשוד כי הוא חייל במילואים, וכי שמר את הציוד בביתו משום ש“לא רצה להשאיר אותו ברכב”.

החשוד נעצר והועבר להמשך חקירה על ידי מצ"ח. ב הדגישו כי ימשיכו לפעול בשיתוף גורמי האכיפה הצבאיים לאיתור אמצעי לחימה וציוד צבאי המוחזקים שלא כחוק, ולוודא שהציוד נשמר בידי גורמי הביטחון המוסמכים בלבד.

