התמונה מהחטיפה שנחשפת לראשונה והתגובה המתבדחת של איתן מור

תמונה חריגה מרגעי החטיפה של איתן מור לרצועת עזה, בבוקר שמחת תורה תשפ"ד, אחרי שהציל חיים באזור מסיבת הנובה - נחשפה הערב (חמישי) לראשונה בידי צה"ל ושב"כ, במקביל להודעה על חיסול המחבל.

בתמונה נראה מור יושב בתוך רכב, ומסמן "לייק" למצלמה. מקדימה יושב ⁠המחבל ערפאת דיב, שככל הנראה מצלם "סלפי" את התמונה, ומור מבצע את התנועה כנראה לבקשתו.

צה"ל ושב"כ חשפו היום כי דיב גם היה אחראי להחזקתו בשבי של מור, וכי הוא חוסל בתאריך 30 במאי 2025. מור, כזכור, הושב ארצה בערב הושענה רבא.

איתן מור עצמו שיתף הערב את התמונה ב'סטורי' שלו באינסטגרם, וכתב בהומור: "בדרך לדרום עם השותף".

משפחתו של מור הגיבה לפרסום על חיסול המחבל: "כֵּן יֹאבְדוּ כָל אוֹיְבֶיךָ ה'. שמענו ברגשות שמחים כי המחבלים שחטפו את איתן מור ואבינתן אור היקרים שלנו, חוסלו על ידי צה"ל והשב"כ.

"אנחנו רוצים להודות לחיילי צהל ולשבכ הגיבורים על החיסולים הללו. המחבלים השפלים והארורים שעדיין לא חוסלו צריכים לדעת שגם יומם יגיע, מי שבחר בדרך של טרור יקבל את אש הגיהנום, מי שרצח חטף ואנס יקבל את נחת זרועו של צה"ל".

הם הוסיפו: "המחבלים הללו שחוסלו, כבר לא יחטפו, כבר לא ירצחו, כבר לא יוכלו להשתחרר בעיסקה הבאה כדי לחזור לרצוח לאנוס לשרוף ולחטוף ילדים וילדות. היו ימים בהיסטוריה היהודית שאחרי אסונות הגשנו את הלחי השניה, הימים הללו נגמרו. השבעה באוקטובר העיר את כולנו ואנחנו דורשים מהממשלה להמשיך בתקיפת אלו שחטפו רצחו ואנסו. לא להניח לאף אחד לחמוק מהעונש שמגיע לו - מוות".

לצד המחבל דיב, חשפו צה"ל ושב"כ כי חוסלו גם המחבלים שחטפו את נועה ארגמני ואבינתן אור, לצד מחבלים נוספים שפשטו לישראל בבוקר שמחת תורה במתקפת הפתע.