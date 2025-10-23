ולנטינה גומז, מועמדת רפובליקנית ממוצא קולומביאני המתמודדת לקונגרס במחוז ה-31 של טקסס, ביקרה באוקטובר בימים האחרונים בישראל, כולל ביהודה ושומרון וברצועת עזה. גומז, המזוהה עם האגף הימני הקיצוני ("MAGA"), ביקרה בין היתר ברחבת הכותל בירושלים העתיקה ונצפתה גם בכנסת.

במהלך ביקורה, העבירה גומז מסרים פרו-ישראליים מובהקים הנוגעים למעמד יהודה ושומרון ולסכסוך הישראלי-פלסטיני. היא הצהירה כי היא והתומכים בה "נהפוך את יהודה ושומרון לאזור אדיר שוב".

בנוגע לפלסטינים, אמרה גומז כי "הפלסטינים האלה יכולים ללכת ל-56 מדינות מוסלמיות - ישראל היא מדינה יהודית". במהלך ביקורה, הגיעה גומז לגבול עזה, שם צפתה בתקיפות צה"ל בתוך הרצועה במהלך תקופת הפסקת האש, תועדה כשהיא מחזיקה פופקורן ואמרה "שיתחילו הזיקוקים"

גומז ידועה בשימוש בטקטיקות על גבול הטעם הטוב ורטוריקה נגד מוסלמים, שחורים ומהגרים בניסיון לצבור כח ולהיכנס לפוליטיקה. כאשר הגדילה לעשות בסרטון הקמפיין שלה, שבו היא שורפת את ספר הקוראן בלהביור עצום תוך שהיא קוראת יש לעצור את האסלאם "אחת ולתמיד".

ריצ'רד גרנל, שליחו המיוחד של הנשיא דונלד טראמפ למשימות מיוחדות, מתח ביקורת על גומז בטענה שהיא "מערערת" את התיקון הראשון לחוקת ארה"ב, המבטיח חופש דת. אם היא תגיע רחוק במצב השורר בארה"ב זה לא ממש מופרך.