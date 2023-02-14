אחרי הפיגוע הנורא אתמול בצומת רמות, זה הזמן להתעסק גם במניעת חלילה הפיגוע הבא, בעוד הנוסעים חוזרים לשגרה, במשרד האוצר לא מתקצבים אבטחה בתחנות הגדולות | ח"כ מקלב התריע כבר לפני כשלוש שנים אחרי הפיגוע בטרמפיאדה בירושלים ואף שלח מכתב לשר בן גביר | כל הפרטים (חדשות בארץ)
הסיקריקים בשכונת גאולה ממשיכים להרוס את תחנות האוטובוס ואת השלטים הדיגיטליים המודיעים על שעת הגעת האוטובוס. התושבים טוענים כי מטרת הסיקריקים שלא יבואו לקוחות לערוך קניות בשכונה. יוסי דייטש ל"כיכר השבת": "זו שערורייה, חייבים לראות איך עוצרים את זה" (חרדים, בארץ)