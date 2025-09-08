הפיגוע הבוקר בצומת רמות ( צילום: חיים גולדברג - פלאש 90 )

זמן קצר לאחר הפיגוע הרצחני הבוקר (שני) בצמות רמות בירושלים, כתב כיכר השבת ארי כהן יצא לזירה הרצחנית בה נרצחו בהינף יד, שש נשמות קדשות וטהורות שכל חטאם היה שיצאו מביתם, ונתקלו במחבלים הארורים.

הדיווח של כתבנו ארי כהן הישר מזירת הפיגוע הרצחני ( צילום: כיכר השבת )

מספר דקות לאחר שהגענו למקום הפיגוע הקשה, ניתן היה להבחין כי דם הנרצחים עדיין מושלך על הרצפה, בהמשך ראינו מספר עדי ראיה שהיו במקום בזמן הפיגוע, וחזרו לזירה כשהם משחזרים את אשר חוו הבוקר. לאחר מכן נכנסו בחשש לאוטובוס קו 320, קו הנוסע מידי יום ממודיעין עילית לירושלים, ושיחזרנו אליכם הצופים את הירי החי שירו המחבלים הארורים על תוך האטובוס, שהיה מלא בנוסעים.

כך זה נראה מתוך האטובוס שספג ירי חי ( צילום: כיכר השבת )

בהמשך ראינו את ח"כ צבי סוכות שהגיע לזירת הפיגוע, שאלנו אותו על תחושותיו ביום של פיגוע רצחני שכזה, ועל אחריות הממשלה לפיגוע שני המתרחש כאן בצומת רמות.

ח"כ צבי סוכות בראיון מזירת הפיגוע ( צילום: ארי כהן )

ניקוי הדם שנשפך בזירת הפיגוע בירושלים ( צילום: ארי כהן )

נזכיר כי בפיגוע הקשה הבוקר (שני), נרצחו שישה בני אדם ונפצעו 23, בהם שישה במצב קשה, 2 בינוני והיתר קל.

הפיגוע הקשה התרחש מעט לאחר השעה 10 בבוקר, כאשר שני מחבלים - פלסטינים ללא אישורי שהייה מכפרים באיזור בנימין, אחד מהכפר קטנא והשני מהכפר קביבה, פתחו במסע ירי לעבר שני אוטובוסים - קו 62 וקו 320, שעמדו בפקק.

אזרח חרדי שקיבל נשק לפני כשנה ולוחם שמשרת כמפקד כיתה בחטיבת החשמונאים חיסלו את המחבלים.

על פי הודעת בית החולים הדסה, אל יחידות הטראומה בהדסה עין כרם ובהדסה הר הצופים פונו עד כה 23 נפגעים מהפיגוע ברמות.

בהדסה עין כרם מטופלת פצועה כבת 30, עם פגיעת ירי במצב בינוני ובהכרה. בנוסף אליה, עוד 7 נפגעים עם פגיעות רסיסים ופגיעות חרדה במצב קל.

בהדסה הר הצופים מטופל פצוע בשנות ה-20 לחייו עם פגיעת ירי במצב בינוני, ופצוע בשנות ה-40 לחייו עם פגיעת ירי במצב קשה מאוד ולא יציב. בנוסף אליהם עוד 13 פצועים קל מרסיסים/ חרדה.

שעות אחדות לאחר הפיגוע הרצחני בצומת רמות הבוקר, אט אט מתפרסמים עוד ועוד שמות של קדושים וטהורים שנרצחו על קידוש השם. עד כה הותרו לפרסום כל שמות הנרצחים: הרה"ח ר' לוי יצחק פש הי"ד, הרב יוסף דוד הי״ד, בן 43, יעקב פינטו הי"ד, בן 25, עולה מספרד וחתן טרי, הרב מרדכי שטיינצג הי״ד המכונה ד"ר מרק בעל מאפייה בעיר, ישראל מצנר בן 28 תושב העיר, ומרת שרה מנדלסון הי"ד.