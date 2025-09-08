אחרי הפיגוע הרצחני שהתרחש הבוקר, (שני) בצומת רמות בירושלים, המשפיע הליטאי הגר"א בירנצווייג, מרבני ישיבת מיר, עלה למעונו של מנהיג הציבור הליטאי הגאון רבי דב לנדו ברחוב הרב שר 15 בבני ברק כדי להתייעץ בהיבטים החינוכיים והאמוניים.

הגר"א בירנצוויג שאל את ראש הישיבה: "היום היה פיגוע עם שש משפחות. אני מכיר חלק מהמשפחות. היו במקום בחורים מישיבת מיר שברחו לישיבה והרגישו חוסר ביטחון. מה אני יכול להגיד להם?"

המנהיג הליטאי השיב: "להרגיע אותם, משפטי השם, יש משפט השם, משפטיך תהום רבה. מקווים שחסדי השם יתן להם תקווה. היה משפט חמור מאוד. זה מזעזע לשמוע. גם מי ששומע מזועזע"

הגר"א בירנצוויג המשיך לשאול: "שאלו אותי הבחורים, בימי אלול שזה קרבה, הם התחזקו גם, קשה להם לקבל כזו מכה".

ראש הישיבה השיב: "אפשר להבין אותם, להגיד שמבינים אותם, אבל בכל זאת, זה משפטי השם ויש חסדי השם. אבל להגיד שיהיה חסדי השם. להגיד שהם צודקים בהרגשה. לא לבטל את ההגשה הזאת. אחרי שהם מסכימים, יותר נוח להם לקבל. לא להתווכח יותר. לא להתווכח. מבינים אותכם אבל נקווה שנעבור למצב של חסדי השם".

הגר"א בירנצוויג: "עכשיו, הם קראו לי המשפחות לבוא לדבר אצלם גם. השאלה איזה דברי חיזוק אפשר לומר?"

המנהיג הליטאי: "משפטיך תהום רבה, זה מזעזע מי שרק שומע הוא מזועזע. אין מילים לנחם. אנחנו משתתפים בצערכם מעומק הלב, זה קצת נותן הרגשה טובה".

הנכד: היה הסיפור היום, בדרך כלל אדם שעושה חסד מקבל שכר על זה. אחד מההרוגים נסע בטרמפ וכשהוא הגיע שם לצומת הוא ראה אדם שממהר מאוד אז הוא יצא מהאוטו שהוא נסע ונתן במקומו לנסוע למישהו אחר והוא נשאר להמתין בתחנה ונהרג.

ראש הישיבה השיב: "משפטיך תהום רבה. מה אפשר להגיד?".

הגר"א בירנצוויג שאל לסיום: "ההרוגים זה אחד שנולד והיה גר בספרד והגיע כאן לארץ ישראל עכשיו התחתן, לפני חודשיים הוא התחתן".

והמנהיג הליטאי ענה בכאב: "ממש אפשר לבכות רק לבכות, אפשר לבכות, זה נורא ואיום מה אפשר להגיד".