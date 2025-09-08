כיכר השבת
צפו בדבריו מהבור

נתניהו במסר: "אנחנו בסיפתח של הפעולה העצימה בעזה. הפלנו 50 מגדלים"

ראש הממשלה נתניהו, העביר הערב מסר מהבור חיל האוויר: ״הפלנו ביומיים 50 מגדלי טרור, וזה רק הסיפתח לפעולה העצימה של התמרון הקרקעי בעיר עזה. אני אומר לתושבים: ראו הוזהרתם, צאו משם!״ | צפו (חדשות, פוליטי)

דבריו של נתניהו | צפו (צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ)

, העביר הערב (שני) מסר ל ולתושבי מדינת ישראל בנוגע לפעולה העצימה ברצועה.

בפתח דבריו אמר ראש הממשלה: ״יום קשה במלחמה שלנו ב. שני מחבלים מתועבים באים לתחנת אוטובוס, יורים באוטובוס, רוצחים שישה מאזרחינו היקרים. אני שולח תנחומים למשפחות, ואני שולח גם איחולי החלמה לפצועים. זה שחיסלנו את שני המחבלים האלה זה לא מספיק, זה שנלך אחרי התומכים והסייענים, גם זה לא מספיק".

לדברי רה"מ: "ההנחייה שלי היא ללכת בעוצמה נגד קיני הטרור. אנחנו כבר חיסלנו קיני טרור במחנות פליטים, בשלושה. פשוט פינינו את האוכלוסייה משם ושיטחנו את כל תשתיות הטרור - וההנחייה שלי לעשות את זה בקיני טרור נוספים".

עוד אמר נתניהו: "אני נמצא עכשיו בבור של חיל האוויר. אני הבטחתי לכם לפני ימים אחדים שאנחנו נפיל את מגדלי הטרור בעזה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ביומיים האחרונים 50 מגדלים כאלה נפלו, חיל האוויר הוריד אותם".

לדבריו: "עכשיו כל זה, זה רק מבוא, רק סיפתח, לפעולה העצימה העיקרית - תמרון קרקעי של כוחותינו, שמתארגנים עכשיו ומתכנסים, לתוך העיר עזה. ולכן אני אומר לתושבי עזה, אני מנצל את ההזדמנות הזאת, ותקשיבו לי טוב: ראו הוזהרתם, צאו משם!״.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר