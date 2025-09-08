ראש הממשלה נתניהו, העביר הערב (שני) מסר לחמאס ולתושבי מדינת ישראל בנוגע לפעולה העצימה ברצועה.

בפתח דבריו אמר ראש הממשלה: ״יום קשה במלחמה שלנו בטרור. שני מחבלים מתועבים באים לתחנת אוטובוס, יורים באוטובוס, רוצחים שישה מאזרחינו היקרים. אני שולח תנחומים למשפחות, ואני שולח גם איחולי החלמה לפצועים. זה שחיסלנו את שני המחבלים האלה זה לא מספיק, זה שנלך אחרי התומכים והסייענים, גם זה לא מספיק".

לדברי רה"מ: "ההנחייה שלי היא ללכת בעוצמה נגד קיני הטרור. אנחנו כבר חיסלנו קיני טרור במחנות פליטים, בשלושה. פשוט פינינו את האוכלוסייה משם ושיטחנו את כל תשתיות הטרור - וההנחייה שלי לעשות את זה בקיני טרור נוספים".

עוד אמר נתניהו: "אני נמצא עכשיו בבור של חיל האוויר. אני הבטחתי לכם לפני ימים אחדים שאנחנו נפיל את מגדלי הטרור בעזה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ביומיים האחרונים 50 מגדלים כאלה נפלו, חיל האוויר הוריד אותם".

לדבריו: "עכשיו כל זה, זה רק מבוא, רק סיפתח, לפעולה העצימה העיקרית - תמרון קרקעי של כוחותינו, שמתארגנים עכשיו ומתכנסים, לתוך העיר עזה. ולכן אני אומר לתושבי עזה, אני מנצל את ההזדמנות הזאת, ותקשיבו לי טוב: ראו הוזהרתם, צאו משם!״.