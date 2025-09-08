במערכת הפוליטית מגיבים היום (שני) לפיגוע המזעזע והרצחני בצומת רמות, שבו שני מחבלים שפלים קיפדו את חייהם של שישה יהודים קדושים.

רה״מ נתניהו אמר בזירת הפיגוע: "אנחנו במלחמה עצימה בכמה חזיתות. יש לנו הצלחות אבל המלחמה נמשכת, נחריב את החמאס ונשחרר את כל חטופינו. השב״כ וצה"ל סיכלו מאות פיגועים השנה אבל לצערנו לא בבוקר הזה. הרציחות הללו רק מגדילות את הנחישות שלנו להשלים את המשימות בעזה ביו״ש ובכל מקום. נעצים את הפעולות שלנו ונשיג את כל המטרות שלנו".

בתגובה לדברי בן גביר על החלטת בג״ץ אתמול על תנאי האסירים רה״מ הוסיף- ״בית המשפט- גם אתם במלחמה הזאת, אנחנו לא מקלים על אויבינו אנחנו מכים אותם וכך גם אתם צריכים לנהוג״.

השר בן גביר אמר בזירת הפיגוע: "אתמול בית המשפט העליון הקל בתנאים של נ'וחבות, של רוצחים. וקבע שצריך להתערב בתפריט שלהם. חברים זה לא משחק, שבית המשפט העליון עושה דבר כזה זה מעביר מסר למחבלים. אני אומר לשופטי בית המשפט- אל תעשו את זה. לבוא עכשיו ולהתערב בתפריט של הנוח'בות, אחרי שכל הגורמים אומרים שזה מביא ומוסיף הרתעה. לא יקום ולא יהיה. לא אצלנו, התנאים בכלא זה מוסיף הרתעה.

בנוסף, יש לנו חוק גירוש משפחות מחבלים, אני חתמתי בשבועות האחרונים על 35 צווים כאלו, אני מאמין ששר הפנים החדש יריב לוין יאשר את הבקשות האלו".

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב לפיגוע הרצחני ואמר: ״בוקר כואב וקשה. אזרחים תמימים, ילדים ומבוגרים, נרצחו ונפצעו בדם קר באוטובוס ברחובה של עיר בידי מחבלים בני עוולה. תיאורי גבורה והצלה יוצאי דופן, לצד מחיר נורא בחיי אזרחים תמימים.

הפיגוע המזעזע מזכיר לנו שוב ושוב שאנחנו נלחמים ברוע מוחלט. העולם חייב להבין מול מה אנו מתמודדים. הוא גם חייב להפנים שהטרור לעולם לא יכניע אותנו ולא ישיג את מטרותיו. עם ישראל חזק. עם ישראל חי.

לבי עם המשפחות השכולות בתנחומים וחיבוקים דומעים. אני מתפלל לרפואת הפצועים בגוף ובנפש".