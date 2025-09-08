נשיא המדינה שוחח הערב (שני), עם האברך י׳ ועם המ״כ ש׳ מחטיבת החשמונאים, שניטרלו את המחבלים שביצעו את הפיגוע הנורא בצומת רמות בירושלים, בו נטבחו באכזריות שישה יהודים יקרים וזכים הי"ד.

בשיחה עם הנשיא סיפר ש׳ כי הוא בדרכו לחיפוש אולם לחתונה יחד עם ארוסתו. הנשיא השיב: ״זה מדהים בעיניי זה רק מראה שאתם זוג שפוי ורציני. התחלת את היום בצורה אחת ואתה ממשיך לתקווה של בניית בית בישראל בפרק השני של היום. אז זה באמת הזדמנות לחזק את ידך. חסכת ומנעת הרג נוסף, הצלת חיים, אתה וחבריך הגיבורים. ויש לנו בנים נפלאים ובנות נפלאות כמוכם. תודה רבה.״

ש׳ השיב לנשיא: ״תודה לך, תודה לכל עם ישראל. יש שם עוד הרבה אנשים צדיקים ששמרו, שחיסלו את המחבלים, לצערנו זה נגמר באסון. אני רוצה להגיד לך בתור לוחם, אני בסוף נלחם בשטח, ולפקודתכם נמגר את הרוע הזה.״

הנשיא שוחח גם עם האברך י׳ וביקש לחזק את ידו: ״אני רוצה לחזק את ידיך ולהודות לך, אתה יודע יש הקונה עולמו בשעה אחת וזה בדיוק מה שעשית. הצלת חיים רבים. תודה רבה לך על הגבורה, על התושייה והאומץ לב.״

י׳ השיב: ״תודה רבה על החיזוק, זה לא מובן מאליו, הייתה לי סייעתא דשמיא להיות במקום הזה, למרות שאני לא רגיל להיות בו, ובשעה לא רגילה, הרגשתי מההתחלה ועד לרגע האחרון את העזרה משמיים. כואב לי על מראות הנפגעים ועל האנשים שאיבדו את החיים שלהם.״