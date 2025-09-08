הפרצופים והשמות: אלו ששת הנרצחים הי"ד בפיגוע בצומת רמות | האברך שהסתער: התיעוד מזירת הפיגוע והשיחה המחזקת עם בן גביר | בקור רוח כשהכדורים שורקים מעל הראש: נהג המונית שחרך את הרשת | באטע של 3 שעות ורעווא דרעווין עם בן האדמו"ר: סיקור מהשבת הויז'ניצאית בעפולה | לראשונה בויז'ניץ: סליחות לפני חצות וקבלת קהל שנדחתה "עד להודעה החדשה" (מעייריב)
אם אתם חולמים על דירה שתבטיח עתיד טוב למשפחתכם, עם קהילה מחוברת, מוסדות לימוד איכותיים, תחבורה ציבורית נגישה ואווירה חרדית טהורה – יש לנו את ההזדמנות המושלמת עבורכם! שלמו רק 20% בחוזה והשאר במסירת הדירה! ללא מדד, ללא תיווך וללא שכ"ט עו"ד המבצע מוגבל, הקודם זוכה!!! (נדל"ן)