הרב יוסף דוד הי"ד היה אברך כולל בן 43, תושב ירושלים. הוא נרצח בפיגוע ירי בצומת רמות בבוקר ט"ו אלול תשפ"ה (08.09.2025), בעת שהיה בדרכו ללימודיו בכולל. הרב דוד השאיר אחריו משפחה וקהילה שלמה המתמודדת עם האובדן הכבד.

הפיגוע בו נרצח הרב דוד התרחש בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר מחבל פתח בירי לעבר אזרחים בתחנת האוטובוס בצומת רמות בירושלים. כוחות הביטחון שהגיעו למקום פתחו במצוד אחר המחבל.

הרב דוד היה ידוע בקהילתו כתלמיד חכם מסור ובעל חסד. הוא הקדיש את חייו ללימוד תורה ולעזרה לזולת, והיה דמות מוערכת בקרב מכריו ותלמידיו. מותו הטראגי הותיר חלל עמוק בקהילה התורנית בירושלים.

הלווייתו של הרב דוד התקיימה בהשתתפות המונים שבאו לחלוק לו כבוד אחרון. רבנים ואישי ציבור הספידו אותו וציינו את מידותיו התרומיות ואת מסירותו לתורה ולחסד.