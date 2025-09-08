יגאל קול הוא נהג מונית בחברת מוניות הפסגה בשכונת בית וגן בירושלים. הוא התפרסם ברחבי המדינה בעקבות גילוי אומץ לב יוצא דופן במהלך פיגוע הירי שהתרחש בצומת רמות בירושלים בנובמבר 2023, כאשר חילץ נוסעת קשישה ממוניתו תחת אש המחבלים.

האירוע המכונן בו התפרסם קול תועד במצלמת הרכב של מוניתו, כאשר נראה מסייע לקשישה שהסיע להימלט מזירת הירי בעוד כדורי המחבלים שורקים מעל ראשו. התיעוד המרגש הפך לאחד מסמלי גילויי הגבורה האזרחית בפיגוע, לצד פעילותם של לוחם חטיבת חשמונאים ואברך נוסף שחיסלו את המחבלים.

בעקבות מעשה הגבורה, זכה קול להוקרה ציבורית נרחבת. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עמו אישית והביע את הערכתו העמוקה למעשיו האמיצים. סיפורו של קול מהווה דוגמה מובהקת לאזרחות טובה ולערבות הדדית בחברה הישראלית בעתות משבר.

תגובתו המיידית והאמיצה של קול בזירת הפיגוע משקפת את רוח ההתנדבות והעזרה ההדדית המאפיינת את החברה הישראלית. פעולותיו הפכו לסמל של אומץ לב אזרחי והקרבה למען הזולת, המהווים דוגמה ומופת לכלל אזרחי ישראל.