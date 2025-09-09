הגר"מ שטרנבוך ( צילום: דוד ארזני )

קבוצת אברכים תושבי מקסיקו התקבלו אמש (שני) לברכה במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, וזכו לשמוע מפיו דברי חיזוק והדרכת קודש באמונה וביטחון.

באמצע השיחה התייחס הפוסק לפיגוע הרצחני הקשה שאירע אתמול (שני) בצומת רמות בירושלים, ועורר כי עפ"י שכל אנוש אי אפשר להבין זאת, ורק אמונה היא הדבר היחיד שבכוחה להחזיק אותנו בשעה קשה כזאת. בדבריו אמר הגר"מ שטרנבוך: "אי אפשר בכלל להבין את זה, מה מגיע להם, לא טעמו טעם חטא, הלכו ללמוד תורה ונהרגו באופן אכזרי".

הגר"מ שטרנבוך בדבריו לאחר הפיגוע הרצחני בצומת רמות ( צילום: באדיבות המצלם )

"אבל", המשיך הפוסק את משאו ואמר: "אנחנו לא דנים את הקב"ה, אנחנו בני אדם ואנחנו רק יודעים שהמשפט לאלוקים הוא, רק הקב"ה יודע את דרכי המשפט, אבל בני אדם לא מבינים ואף לא מסוגלים להבין.

"הקושיה היא קושיה גדולה מאוד, ורק תירוץ אחד יש - אמונה שהשם אחד ושמו אחד ורק הוא בלבד בעולם".