את שיעורו השבועי של חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק, הנערך מדי יום שני בהיכל בית הכנסת 'המרכזי' ברמת אלחנן, פתח הערב הגר"י בכאב גדול וצער נורא, על הפיגוע הקשה שהתרחש היום בבוקר, בצומת רמות בעיה"ק ירושלים תובב"א.

להלן תמלול מדוייק דברי החיזוק וההתעוררות שנשא הגר"י זילברשטיין מנהמת ליבו הטהור:

"אנחנו נמצאים בצרה גדולה מאד, הכאב זועק עד השמים, שבעה יהודים נהרגו על קידוש ה' בפיגוע, ועוד ארבעה חיילים נהרגו עקד"ה בעזה, ה' יקום דמם.

"יצאו אברכים בני תורה, ונשותיהן ציפו כ"כ לשמוח עם הבעל בחגים הבעל"ט... ומה יעשו כעת? היו ת"ח שנתנו לנשותיהם כסף לקנות בגד חדש לקראת יום טוב של ר"ה, האשה קנתה את הבגד ואמרה 'זה יהיה לשמחת יו"ט', כעת הבגד בוכה, מה 'שמחת', ומה 'יום טוב'...

"האשה צועקת מתוך בכי: 'הקב"ה, בעלי אמר לי אתמול בבוקר שאקנה שמלה, וזה יהיה לשמחת החג, איפה שמחת, ואיפה חג... מה נעשה עם הבגד'..., היא יושבת בדד, היא תראה את הבגד ורק תבכה... אני גם רוצה לבכות...

"יש ילדים שחזרו מהחיידר או מהישיבה, והתכוננו לשמח את האבא עם דברי תורה ששמעו מהרב'ה שלהם, וכעת יושבים שבעה, תשעה באב... הפך לאבל מחולינו, השמחה נהפכה לאבל, הצער הוא נורא ממש.

"ובפרט שאתמול היה ליקוי לבנה, שכידוע מה שחז"ל אומרים במסכת סוכה (דף כט ע"א) שזה סימן רע לשונאיהן של ישראל (בלשון סגי ניהור), זה סימנים ברורים של צרה, ליקוי לבנה זה סימן שצריכים לחזור בתשובה.

"הבכי הגדול הוא, שאם היינו יודעים לפני כן, והיינו מתכוננים, היה אפשר אולי למנוע את זה. אם היינו בוכים להקב"ה, ואומרים לו: 'הקב"ה רחם נא על עמך ישראל, תרחם עלינו', אם היינו קצת יותר מתקרבים, בלימוד תורה, בתפילה יותר בכוונה, מסתמא היינו מונעים את זה.

"מאחר ולא עשינו את זה, בא הקב"ה ולקח מאיתנו עידית של תלמידי חכמים, כל אלה שנרצחו אחד אחד הם מבחירי העם היהודי.

"אנחנו אומרים בקדושה של שבת: 'ממקומך מלכינו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך', אנחנו מחכים שהקב"ה יופיע וימלוך עלינו, אבל יתכן שאם ה'מחכים' היה קצת יותר, היינו יכולים אולי למנוע את הפיגוע.

"כולם שואלים מה צריך להתחזק, אבל מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל היה רגיל לענות על שאלה זו, שכל אחד יודע את נגעי לבבו, וכל אחד יודע בעצמו יותר טוב מכולם מה עליו להתחזק, שיפשפש במעשיו ויתקן את דרכיו.

"אך מ"מ המצוה שמוטלת עלינו זה להתארגן כולנו יחד ולהתחזק עוד ועוד בלימוד התורה, ולפייס את הקב"ה שגם הוא בוכה, הקב"ה יושב ובוכה ואומר: 'יש לי כאלה בנים צדיקים, ואני צריך לשפוט אותם במידת הדין אכזרית', הקב"ה גם בוכה, וצער השכינה גדול מאד, וגם על זה צריך לבכות.

"הקב"ה יעזור שכולנו נזכה לחיים טובים, ללמוד תורה וללמדה, ונזכה להגדיל שמו הגדול, צריכים כולנו להרבות בתפילה ובקידוש שם שמים, ולהרבות באהבת רעים, שיהיה שלום בית חזק ואמיץ בין הבעל לאשה והילדים, ובעז"ה הקב"ה יחון אותנו ויפדה אותנו, ויראה לנו נפלאות, ונזכה לברכות ה' עלינו, ושלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו".