דמעות וכאב בירושלים: אלפים בהלוויית הקדוש לוי יצחק פש הי"ד

דמעות רבות נשפכו היום (שני) במסע הלווייתו הכואבת של הקדוש הרה"ח ר' לוי יצחק פש הי"ד, מצוות הגשמי בישיבת 'קול תורה' המעטירה, ומחשובי תושבי 'תל ציון', שנרצח בדם קר בפיגוע הרצחני הבוקר בצומת רמות בירושלים | חיים גולדברג מפלאש 90 מגיש תיעוד דומע (חרדים)

הלווית הקדוש הרב לוי יצחק פש הי"ד (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

דמעות רבות נשפכו היום (שני) במסע הלווייתו הכואבת של הקדוש הרה"ח ר' לוי יצחק פש הי"ד, מצוות הגשמי בישיבת 'קול תורה' המעטירה, ומחשובי תושבי 'תל ציון', שנרצח בדם קר בפיגוע הרצחני הבוקר בצומת רמות בירושלים.

בשל עיכוב בלתי צפוי בשחרור הגופה, מסע הלוויה שהיה אמור לעבור דרך הישיבה, קוצר וצומצם להספדים קצרים ומהירים, וזאת כדי להספיק לקבור את הקדוש לפני שקיעת החמה.

ההלוויה התקיימה בהר המנוחות, שם התקיימו הספדים מרגשים וקורעי לב. ראש ישיבת 'קול תורה', הגאון רבי שלמה שלזינגר, ספד לו בדמעות: "ר' יצחק, מה קרה איתך? היית אהוב על כל בני הישיבה". דבריו הדהדו את תחושת האובדן בקרב כל מי שהכיר את האיש הצדיק והאהוב.

כן התפרק בבכי נסער, בנו של המנוח הי"ד, בדברים מצמררים ספד לאביו על גדלותו העצומה, בדקדוק הלכה בכל תחומי החיים, ישרותו, ועל גאונותו בתחום המידות ובפרט בין אדם לחברו.

בשקיעתה של חמה, הובא המנוח למנוחות עולמים בהר המנוחות, כשהוא מותיר אחריו משפחה כואבת, ותחושת הלם ואובדן בכל תפוצות ישראל ובפרט על בני משפחתו המורחבת, על תלמידי ובוגרי ישיבת 'קול תורה' ובמקום מגוריו ב'תל ציון'.

הלווית הקדוש הרב לוי יצחק פש הי"ד (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)
