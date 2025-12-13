דובר משרד הפנים הסורי אישר הערב (שבת) כי המפגע שביצע את פיגוע הירי והרג שלושה אמריקנים היום בתדמור - הוא אדם המשתייך לכוחות ביטחון הפנים של סוריה. זאת בניגוד לדברים שמסר הפנטגון, לפיהם היורה הוא איש דאעש.

לדבריו, הוא היה אמור מחר להיות מודח משורות כוחות הביטחון אחרי שניתנה הערכה שהוא מחזיק באידאולוגיה קיצונית, אלא שהוא ביצע המתקפה היום שהוא יום חופש, יום לפני שהיה אמור להיות מודח.

הדובר ציין בראיון לסוכנות הידיעות הממלכתית כי במרחב יש כ-5,000 אנשי ביטחון פנים של המשטר, ומדי שבוע מבצעים להם "הערכות" - וגם ביחס למפגע הזה, הייתה הערכה לגביו שייתכן שיש לו "רעיונות קיצוניים", אך טרם התקבלה החלטה לגביו.

הנשיא טראמפ כתב הערב על הרג החיילים האמריקנים בסוריה מידי איש כוחות הביטחון הסוריים המזוהה עם דאעש כי נשיא סוריה א-שארע "מאד כועס ומוטרד" מההתקפה וכי תהיה תגובה "מאד רצינית" להתקפה. כעת מתברר כי ה״כעס״ של נשיא סוריה צריך להיות מופנה לאנשיו.

האירוע הזה הוא עדות נוספת לכך שאידאולוגיות קיצוניות וג׳יהאדיסטיות הן חלק בלתי נפרד מהמשטר הסורי של ג׳ולאני - בדומה לעדות שהבאנו השבוע, של חיילי הצבא הסורי שקוראים קריאות תוקפניות נגד ישראל ומכנים אותה "אויב".

כזכור, פיקוד המרכז האמריקני הודיע על כך ששני חיילים אמריקנים חוסלו בסוריה. בהודעה שפורסמה ברשתות החברתיות נכתב: "שני אנשי צבא אמריקאים ואזרח אמריקאי אחד נהרגו".

בהודעה נכתב עוד: "שלושה אנשי צבא נפצעו, כתוצאה ממארב של חמוש דאעש בודד בסוריה. היורה נרדף וחוסל".

"מתוך כבוד למשפחות", נכתב בהודעה: "ובהתאם למדיניות משרד המלחמה, זהותם של אנשי הצבא תישמר עד 24 שעות לאחר קבלת הודעה לקרובי משפחתם. עדכונים יסופקו ככל שיהיו זמינים".

שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' מסר: "הפרא ​​שביצע את ההתקפה הזו נהרג על ידי כוחות שותפים. כולם צריכים לדעת, שאם תתקפו אמריקאים - בכל מקום בעולם - תבלו את שארית חייכם הקצרים והחרדים בידיעה שארצות הברית תצוד אתכם, תמצא אתכם ותהרוג אתכם באכזריות".

גם שר החוץ הסורי אסעד א-שייבאני גינה בחריפות את מתקפת הטרור נגד פטרול משותף של סוריה וארה"ב במסגרת המאבק בטרור בקרבת העיר תדמור. א-שייבאני הגיש תנחומים למשפחות הקורבנות, לעם האמריקני ולממשל האמריקני ואיחל החלמה מהירה לפצועים.