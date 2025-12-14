לקראת שבוע חורפי בישראל: גשמים, סופות רעמים וחשש לשיטפונות 

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי בעיקר במישור החוף הדרומי. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. לקראת בוקר ייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן. גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות ירד מצפון הארץ עד הנגב.

משעות הצהרים הגשם יתחזק, ואז קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וצפון הערבה, וחשש להצפות בשפלה ובמישור החוף הדרומי. הטמפרטורות ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שלישי, מעונן חלקית עד מעונן, צפוי גשם מקומי ברוב האזורים ועדיין קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וצפון הערבה. ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 9-15

תל אביב: 14-20

באר שבע: 12-19

חיפה: 13-20

טבריה: 12-19

צפת: 8-14

אילת: 15-22