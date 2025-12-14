בית המשפט העליון הורה היום (ראשון), פה אחד ובהרכב מורחב של שבעה שופטים, על ביטול של שתי החלטות ממשלה - בנוגע לפיטורי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין תקף.

בדבריו כתב שר המשפטים: "אם יש מי שחשב שבבית המשפט העליון יש שופטים שמרנים, מגיע פסק הדין הבוקר ומוכיח שוב שבבית המשפט ישנם אקטיביסטים ואקטיביסטים קיצוניים".

"אין אף בית משפט בעולם", טען לוין: "שהיה כופה על ממשלה יועץ משפטי שאין לה אמון בו, ושהודח פה אחד על ידי כלל חברי הממשלה. מתן פסק הדין בעיתוי הזה, כאשר עננה כבדה מרחפת מעל ראשה של היועצת המודחת, הוא עוד חוליה במאמץ העליון של שופטי העליון לחבל בחקירה ולחלץ את עו״ד בהרב מיארה".

לסיום כתב לוין כי הוא סבור שאין לכבד את הפסיקה: "הממשלה חייבת לדחות על הסף את ההתערבות הבלתי חוקית בסמכותה, ולעמוד על זכותה לעבוד עם יועץ משפטי שיש לה אמון בו ושיסייע לה להגשים את מדיניותה".

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי הגיב גם הוא על החלטת בג"צ לבטל את הדחת היועמ"שית ואמר: "זה רגע המבחן של כולנו. דרושים איזונים ובלמים לגולם שקם על יוצרו.בניגוד לחוק, בג״צ ביטל את החלטת הממשלה על פיטורי היועמ״שית".

לדבריו: "הממשלה חייבת לקבל החלטה עוד היום: אנחנו לא מקבלים את ההתערבות הבוטה של בג״צ בלב־ליבה של סמכות הממשלה. הסמכות להדיח יועצת משפטית היא סמכות הממשלה בלבד על פי חוק. על הממשלה להדיח סופית ובפועל את היועמ״שית, לחסום את כניסתה למשרדי הממשלה ולמנות לאלתר ממלא מקום. עכשיו".

לסיום כתב קרעי: "רק אם נגיד לא(!) לפסקי דין מנוגדים לחוק של בג״צ, נוכל להציל את הדמוקרטיה הישראלית".