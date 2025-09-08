האברך הקדוש הרב יוסף דוד הי"ד, נרצח היום בפיגוע הרצחני בעיר ירושלים, בעת שעשה את דרכו לשקוד על דלתות תלמודו בכולל האברכים בו למד ללא הפסקה, גם בגיל 43. הדבר הכי חשוב לו בחיים, היה לימוד התורה.

וכך הוא גם עלה בקדושה השמיימה. בתחנת האוטובוס, שם המתין אחרי שנתקע בפקקים בדרך לכולל, הוא עמד עם ספרי הלימוד בידיו – מנצל את הדקות הפנויות לעיון בספר. ללמוד תורה גם ברגעי ההמתנה לאוטובוס.

בני משפחתו מתארים אברך תלמיד חכם וירא שמיים, שהיה קם כל בוקר בנץ, לומד תורה ללא הפוגה ובעל אמונה חזקה בקב"ה. הרב דוד הי"ד, היה תמיד שמח, עם חיוך רחב נסוך על פניו, בלי קשר לקשיים הכלכליים איתם התמודד בחיים.

מעבירין את רוע הגזירה: תורמים עכשיו לאלמנה וארבעת היתומים של הקדוש הי"ד

בעניות והסתפקות במועט, גידל במסירות ובנאמנות את ארבעת ילדיו, הגדול בהם בן עשר. הקטן בקושי בן שנה. הרב דוד הי"ד רצה רק להתחתן עם בת תלמיד חכם ולהקים בית של תורה, ולכן לא דרש כלום. כך עשה. הקים בית לתפארת, בית שכעת עלול חלילה להתמוטט כלכלית, אם לא נהיה שם בשביל האלמנה וארבעת היתומים שלא מצליחים לעכל את האובדן הפתאומי של אביהם הקדוש, הי"ד.

לצרכי פרנסה, התחיל בתקופה האחרונה לשמש כמפקח בתפילה בת"ת. היום, בדרכו מתפילת הילדים, בזמן ההתמנה לאוטובוס לעבר הכולל, נרצח על קידוש השם.

בני המשפחה מספרים כי גם בזמני שגרה, לא היה ברור להם איך הוא מצליח לסגור את החודש עם הסכום הזעום שמקבל אברך כולל, עם עוד סכום זעום של מפקח בתפילה. האלמנה עבדה כגננת, והם חיו מתוך דחקות. מתוך מטרה נעלית להקים בית של תורה.

עכשיו האלמנה והיתומים זקוקים לעזרתנו. לא נוכל לעמוד מנגד. חייבים להרבות בצדקה כדי להעביר את רוע הגזירה. כולנו נרתמים עכשיו לסייע לאלמנה ולארבעת היתומים הרכים. תורמים עכשיו.

