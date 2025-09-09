זלמן שטוב על הנס של אחיו

אלחנן שטוב, אחיו של החזן זלמן שטוב, נפצע אמש (שני) בפיגוע הנורא בצומת רמות בירושלים בו נרצחו שישה בני אדם ונפצעו עשרות על ידי שני מחבלים פלסטינים שפתחו בירי ללא הבחנה.

"אח שלי כמעט נרצח בפיגוע בצומת רמות בירושלים", סיפר זלמן שטוב, "הוא קיבל שלושה כדורים - אחד ביד עד שהגיע למקום תפילין, אחד בתוך הגוף נימה וחצי מהלב ואחד בכתף השנייה, הוא נותח וכדור אחד נותר בפנים".

שטוב מספר כי "אדם שהיה לידו נרצח. להורים שלי נולד עוד בן, בלי שמץ של ספק. הטוב כי לא כלו רחמיו. תתפללו לרפואת אחי אלחנן בן אלישבע רחל".