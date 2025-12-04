כיכר השבת
הראת סקעת מתרגש אחרי ביקור במרכז החסידות: "כמה הוא צדק"

הזמר הראל סקעת אחרי ביקור שקיים בציונו של הרבי מליובאוויטש זי"ע ובמרכז חב"ד העולמי 770 בניו יורק: "לעמוד שם, במקום הזה שמחזיק דורות של אמונה חזון ורוח נתן לי המון כוחות ופרופורציה" (ברנז'ה)

סקעת ב-770

אחרי שחזר מביקור בניו יורק, במהלכו נשא תפילה בציונו של הרבי מליובאוויטש זי"ע ברובע קווינס בניו יורק ובמרכז חב"ד העולמי ה-770 ברובע ברוקלין, הזמר הראל סקעת פרסם פוסט על הכוחות שקיבל.

"כשהעולם נהיה חשוך אין זה סימן להסתתר, זה סימן להגביר את האור", הוא ציטט משפט שנאמר לו בשמו של הרבי, ואז הוסיף:

"בשבוע שעבר זכיתי לבקר ב-770, בית המדרש של הרבי מילובביץ’ ובקברו. אחרי השנתיים האלו, ששינו את כללי המשחק, בתקופה שבה להיות יהודי הפך כמעט לתגובה לוחמנית כנגד השנאה, שהבורות הפכה טרנד והאמת היא עניין של יחסי ציבור - לעמוד שם, במקום הזה שמחזיק דורות של אמונה חזון ורוח נתן לי המון כוחות ופרופורציה".

הוא הוסיף וסיפר: "עד גיל 7, חלון חדר השינה שלי היה מרחק מטרים מבית הכנסת התימני בו היינו מתפללים, אני זוכר איך סבא שלי היה מסמן לי עם האצבע את הפסוק שקוראים עכשיו ואומר - ״זוהי החכמה הגדולה והגבוהה ביותר בעולם ולנו יש את הזכות ללמוד אותה וממנה..״ כמה הוא צדק, ואיזה זכות יש לנו להיות חלק מהסיפור הענק הזה".

הוא חתם: "העם הנצח לא התחיל אתמול ולא יגמר מחר".

