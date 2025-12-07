זה השם המפתיע שעופר חדד נתן לבנו הרביעי - וההסבר המרגש

מגיש הטלוויזיה עופר חדד ורעייתו הודי חגגו בשבת האחרונה ברית לבנם הרביעי - ויקרא שמו בישראל: אריה דוד.

בפוסט שפרסם עופר חדד ברשתות החברתיות הוא כתב: "בשבת שעברה, קצת לפני ארבע לפנות בוקר, שמענו את הבכי המתוק והמיוחל בחדר הלידה ב'הדסה' - והשבת זכינו לערוך בבית הכנסת שלנו בירושלים את ברית המילה לבננו".

בהמשך דבריו סיפר מה עומד מאחורי ההחלטה לקרוא לתינוק אריה דוד: "בחרנו לקרוא לו אריה דוד - אריה על שם סבא של אשתי, הרב אריה לייב צ'ייט, איש חינוך ותלמיד חכם מופלג, אוהב תורה ואדם".

בהמשך דבריו הוסיף: "האריה הוא סמל המלוכה בטבע ודוד הוא סמל לשיאה של המלוכה בעם, מנהיג שיכול היה להסתפק במלכות על שבט יהודה, אבל נלחם לחפש את המפתחות לכנס את העם כולו, לאחד את כל השבטים בירושלים, דוד בחר באחדות לאומית במקום בנקמה אישית וכך הפך למנהיג היסטורי שעיצב את זהות העם לדורות".