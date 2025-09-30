שלושה שבועות אחרי: הצהרת תובע נגד הנהג שהסיע את המחבלים

ביום שני לפני כשלושה שבועות בשעות הבוקר, הגיעו שני מחבלים, פלסטינים תושבי איו"ש, ברכב אשר הסיעם אל תחנת האוטובוס בצומת רמות בירושלים, בעת שאנשים רבים המתינו במקום. המחבלים ירו לעבר תחנת האוטובוס, באמצעות כלי נשק שהיו ברשותם, עד שנוטרלו על ידי חייל ואזרחים שגילו נחישות וחתרו למגע, ובכך מנעו את המשך הסכנה. כתוצאה מהירי, נרצחו 6 בני אדם, ונוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות.

כוחות משטרה גדולים של מחוז ירושלים, יחד עם הזיהוי הפלילי וחבלני המשטרה, הוזעקו למקום, אספו ממצאים וראיות ותפסו את כלי הנשק והתחמושת שהיו ברשות המחבלים והחקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז ירושלים יחד עם שירות הביטחון הכללי.

במסגרת החקירה בימ"ר ובשב"כ, בוצעו פעולות מהירות לאיתור כל מי שסייע למחבלים, ידע על כוונותיהם או היה שותף בהבאתם לזירה. כבר באותו יום, עצרו בלשי ימ"ר ירושלים בהכוונת שב"כ, תושב מזרח ירושלים, בחשד כי שימש כנהג שהסיע את שני המחבלים ברכבו לצומת רמות, כשהם מצוידים בכלי נשק ששימשו אותם בביצוע הפיגוע הרצחני.

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבימ"ש ובסיומה של חקירת הימ"ר והשב"כ עלה כי, החשוד סייע למחבלים באופן ישיר.

עם סיום שלב החקירה, גובשה תשתית ראייתית נגד החשוד ואתמול הוגשה נגדו הצהרת תובע מטעם פרקליטות מחוז ירושלים ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חמור בגין סיוע למחבלים בביצוע הפיגוע.

משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי מבהירים: "כל מי שנותן יד לטרור, גם אם לא לחץ על ההדק ולא דרך את הנשק, נושא באחריות ישירה לפיגוע. מבחינתנו, סיוע למחבל שקול לביצוע הפיגוע עצמו. המאבק בטרור מתבצע בנחישות, באפס סובלנות ותוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותנו. לא ננוח ולא נשקוט עד שכל מי שסייע, תמך, תכנן או ידע ולא מנע, יובא לדין וייענש במלוא חומרת הדין".