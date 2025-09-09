שישה בני אדם נרצחו אמש (שני) בפיגוע הקשה והנוראי בצומת רמות בירושלים ורבים נוספים נפצעו.

את הפיגוע ביצעו שני מחבלים, שחוסלו במקום על-ידי שני אזרחים חרדים ולוחם מחטיבת החשמונאים. היחידה המרכזית של מחוז ירושלים יחד עם שירות הביטחון הכללי, ממשיכים בפעילות חקירתית ומבצעית נרחבת לאיתור כלל המעורבים בביצוע הפיגוע. אמש, נעצר תושב מזרח ירושלים בחשד שסייע למחבלים להגיע אל הזירה, והיום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. בכי ומספד לרבים: המוני תושבי בני ברק ליוו את קורבן הפיגוע הי"ד למנוחות חיים רוזנבוים | 08.09.25 "אח שלי כמעט נרצח": זלמן שטוב מספר על הנס הגדול של אחיו בפיגוע בצומת רמות איציק אוחנה | 11:53 משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי מבהירים כי "כל מי שנותן יד לטרור, גם אם לא לחץ על ההדק, נושא באחריות לפיגוע. מבחינתנו סיוע למחבל, שקול לביצוע הפיגוע עצמו. נמשיך להיאבק בטרור בנחישות ובאפס סובלנות, תוך שימוש בכל הכלים והאמצעים העומדים לרשותנו, במטרה להביא לדין כל מי שסייע, תכנן או ידע ולא מנע". הבוקר נחשף תיעוד חדש מרגע הפיגוע הרצחני בצומת רמות בו נראים הרגעים בהם פתחו המחבלים בירי וההמונים שמזהים את גודל האירוע נמלטים על נפשם מתחנת האוטובוס.

רגעי הפיגוע בצומת רמות ( צילום: לפי סעיף 27 א )

בתוך כך, כוחות צה״ל מחטיבת בנימין פעלו הלילה בכפרים ׳קטנה׳ ו׳אלקוביבה׳ למיפוי בתיהם של המחבלים מחמד טהה ומותנא עומר, שביצעו את הפיגוע הקשה. הכוחות ממשיכים לסרוק איתורים רבים ומתחקרים חשודים במרחב.

מיפוי בית המחבלים מהפיגוע ברמות ( צילום: דובר צה"ל )

בית החולים 'שערי צדק' עדכן הבוקר על מצב הפצועים מהפיגוע הרצחני. ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים מאושפזות שתי פצועות כשהן מורדמות ומונשמות במצב קשה אך יציב.

כמו כן, ארבעה פצועים נוספים במצב בינוני נותחו במהלך הלילה ומצבם התייצב.

בנוסף, למעלה מ-30 נפגעי חרדה הגיעו במהלך היממה האחרונה לקבלת טיפול במוקד הטיפול הנפשי שנפתח בשערי צדק ויפעל גם בימים הקרובים.

בבית החולים 'הדסה עין כרם' עדכנו כי הבוקר מטופלים בבתי החולים של הדסה 8 מנפגעי הפיגוע בשכונת רמות, זאת לאחר שחרורם של כ-25 נפגעים במצב קל ונפגעי חרדה שפונו אתמול לטיפול.

בהדסה הר הצופים מטופלים 4 נפגעים, בהם אחד במצב בינוני עם פציעת ירי ושלושה במצב קל ואילו בהדסה עין כרם מטופלים 4 נפגעים, אחת במצב בינוני עם פציעת ירי ושלושה במצב קל.

