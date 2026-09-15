הנשיא עמית לשופטים החדשים: אל תפחדו, המערכת תגבה אתכם

שיא בית המשפט העליון יצחק עמית פנה היום (שלישי) לשופטים החדשים והבהיר להם כי במהלך כהונתם יידרשו לקבל גם החלטות שאינן נעימות או פופולריות. את דבריו נשא עמית בטקס השבעת שופטים במשכן נשיא המדינה.

"אתגרי החיים במדינה יעמידו במבחן את עמוד השדרה השיפוטי שלכם, ובתפקידכם תידרשו לקבל גם החלטות שאינן נעימות ואינן פופולריות", אמר עמית. "אך זכרו תמיד את הציווי המקראי 'לא תגורו מפני איש'. הרשות השופטת כולה עומדת מאחוריכם ומגבה אתכם בפועלכם".

עמית פתח את נאומו בסעיף מחוק יסוד: השפיטה, הקובע כי בענייני שפיטה אין מרות על שופט מלבד מרותו של הדין. לדבריו, עצמאות השופטים היא עמוד תווך בשיטת המשפט של מדינת ישראל.

עם זאת, עמית הדגיש כי כפיפות השופט לחוק אינה הופכת את עבודתו למלאכה טכנית. הוא ציטט דברים שאמר שופט בית המשפט העליון צבי ברנזון בעת פרישתו: "משפט הוא משפט אם הוא משפט צדק", ובהמשך: "הלב, הלב הטוב, הוא העיקר".

רוב נאומו של עמית לא עסק בעקרונות משפטיים מופשטים, אלא באופן שבו פעלה מערכת המשפט מאז מתקפת שבעה באוקטובר. הוא תיאר בתי משפט סגורים, דיונים שנערכו תחת טילים ושופטים שנדרשו להכריע בבקשות כואבות כבר בשעות הראשונות של המתקפה.

אחת הדוגמאות הייתה בקשה לאישור קצירת זרע, שהגיעה לשופטת רותם קודלר־עיאש בשעות אחר הצהריים של שבעה באוקטובר, בזמן ששהתה עם משפחתה בממ"ד. היכל המשפט היה סגור, ושופט אחר, ששהה לצד בני המשפחה השכולים, כתב בשמם את הבקשה בכתב יד כדי שניתן יהיה לפתוח את התיק ולדון בו.

השופט אריאל ממן סיפר לעמית על תיק שבו נדרש לברר את רצונו של בן למשפחה שכולה. "קודם כל אמרתי להורים: 'אני איתכם, בתוך הכאב שלכם'", סיפר. "בסוף כולם בכו, כולל אני. כולנו בני אדם, גם אם אנחנו בפוזיציה שצריכה לתת הכרעות קשות".

במקרה אחר, בתי הדין לעבודה אפשרו לאזרחים שפונו מבתיהם לבקש סעד בכל בית דין בארץ, בלי לעמוד על כללי הסמכות המקומית. במהלך מבצע "שאגת הארי" הגיע לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים אדם שביקש להעביר את אביו החולה לשיקום. הדיון נערך תחת טילים ואזעקות, חלק מהמשתתפים התחברו מרחוק, ובסיומו הועבר האב למוסד שבו קיבל טיפול שיקומי.

גם בתי המשפט עצמם נפגעו. עמית ציין כי היכל ויצמן בתל אביב והיכל המשפט בחיפה נפגעו מירי טילים במהלך מבצע "עם כלביא". לדבריו, למרות הנזק ללשכות, למזכירויות ולאולמות, הצוותים המשפטיים והמינהליים מצאו פתרונות כדי להמשיך לתת שירות לציבור.

השופט רן ארנון, מבית המשפט לענייני משפחה בקריית שמונה, סיפר על דיון שניהל במהלך מלחמת חרבות ברזל, כאשר היכל המשפט בעיר היה סגור. בעלי הדין השתתפו מחדר מלון בהרצליה ומדירה בחיפה, עורכי הדין התחברו מתל אביב ומרמת גן, הקלדנית עבדה מהיכל המשפט בתל אביב והשופט ישב באולם ריק בצפת.