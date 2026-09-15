חנה קטן בשיחה עם רחל בולטון על שידוכים, התאמה מושלמת - ומה אולי צריך להפסיק לחפש. צפו ( צילום: כיכר השבת )

חנה קטן בשיחה עם רחל בולטון על שידוכים, התאמה מושלמת - ומה אולי צריך להפסיק לחפש. צפו - צילום: כיכר השבת

בפרק נוסף של "קטן עליה" מארחת חנה קטן את רחל בולטון, אשת עסקים לשעבר ומפתחת שיטת תעצומות, לשיחה על נושא שעדיין לא תמיד נוח לפתוח בציבור החרדי: מצפי זוגיות.

קטן אומרת כבר בתחילת השיחה את מה שרבים מרגישים ולא תמיד אומרים בקול - יש מי שעדיין מתייחסים לרווקות מאוחרת כאל כישלון, מום או משהו שכדאי להסתיר. אבל המציאות קיימת, הכאב קיים, והשאלה היא לא אם מדברים עליו - אלא איך.

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בולטון מציעה מבט חד על השינוי שקרה בעולם השידוכים. פעם, היא אומרת, השיטה עבדה אחרת: משפחות דומות, קהילות דומות, מוסדות דומים, מסלול חיים מוכר. כמו קוביית לגו שמתחברת לקובייה דומה לה.

אבל היום? האנשים השתנו. העולם נפתח. הבחורים והבחורות מורכבים יותר, חושבים יותר, רוצים יותר עומק, יותר חיבור, יותר משמעות.

ומכאן מגיעה אחת הקריאות המרכזיות של הפרק: אולי הגיע הזמן להפסיק לחפש את ההתאמה המדויקת מדי - ולהתחיל לשאול שאלות אחרות.

מה באמת חייב להיות "בדיוק"?

במהלך השיחה עולות דוגמאות שלא תמיד נעים לדבר עליהן: רקע משפחתי, עדה, סגנון, מצב בריאותי, השקפה, פערים שנראים גדולים על הנייר - ואולי במציאות מספרים סיפור אחר לגמרי.

בולטון לא מבקשת לבטל בירורים או זהירות. להפך. אבל היא כן שואלת: האם אנחנו באמת בודקים את האדם שמולנו, או בעיקר את האריזה שמסביבו?

באחת הדוגמאות שהיא מביאה, בחורה כמעט נעצרת מול הצעה שנראית “לא לפי הכללים”. מה קרה בהמשך? את זה כדאי לשמוע בפרק עצמו.

שלמות לא פוגשת שלמות

אחת האמירות החזקות בשיחה היא שאף אחד לא באמת מגיע שלם לגמרי. לא החתן, לא הכלה, לא המשפחה, לא הסיפור שמאחוריהם.

בולטון אומרת את זה בצורה פשוטה: הגיע הזמן להפסיק עם העמדת הפנים ששלמות פוגשת שלמות. בית לא נבנה רק מרשימה יפה, וגם לא רק מהתרגשות ראשונית. בית נבנה כששני אנשים מוכנים לבנות.

זה מה שמחזיק זוגות

חנה קטן ורחל בולטון נוגעות גם באחד המיתוסים הגדולים סביב זוגיות: האהבה כמו שהיא נראית בסיפורים ובסרטים.

בולטון אומרת משפט קצר שנשאר באוויר: "מה שמחזיק זוג זה כבוד".

לא רק התאהבות, לא רק חלום, לא רק מישהו שיבין אותי בלי מילים. כבוד הוא היכולת לתת מקום לאדם אחר. לראות אותו. לאפשר לו להיות שונה ממני - ועדיין לבנות איתו משהו משותף.

השדכנים, ההורים והרשימות

השיחה לא נעצרת אצל המחפשים עצמם. בולטון מפנה מבט גם אל הסביבה: הורים, שדכנים וכל מי שנמצא סביב עולם ההצעות.

הקריאה שלה ברורה: לפתוח רחב יותר את היריעה. במיוחד כשהשנים עוברות ודברים לא קרו במסלול הרגיל, אולי אי אפשר להמשיך לבדוק באותם כלים בדיוק.

לפעמים צריך לשאול מחדש מה באמת חשוב, ומה רק נראה חשוב כי כך התרגלנו לחשוב.

"האריזה קובעת" - אבל לא כמו שחשבתם

בהמשך הפרק בולטון מביאה דימוי מעולם השיווק: בושם. כמה מהמחיר שלו אנחנו משלמים על האריזה? ומה זה אומר על הדרך שבה אדם מגיע לפגישה?

זו נקודה שעלולה להישמע פרובוקטיבית, וחנה קטן מיד מכניסה אליה איזון חשוב: הופעה ונוכחות הן כבוד לפגישה, אבל אסור להפוך את זה ללחץ חיצוני מוגזם או למרדף אחרי שלמות.

דווקא המתח הזה בין שתיהן יוצר חלק מעניין במיוחד בפרק: איפה עובר הגבול בין השקעה בריאה לבין איבוד עצמך בדרך?

החולשה שלא הורסת - אלא מקרבת

עוד נקודה מפתיעה שעולה בשיחה היא דווקא המקום של חולשה. לא לחשוף הכול, לא להציף מוקדם מדי, אבל גם לא להציג דמות מושלמת שאין בה סדק.

בולטון מדברת על כך שנקודת חולשה, כשהיא נאמרת נכון, יכולה לפתוח קרבה. להזכיר לצד השני שיושב מולו אדם, לא תיק קורות חיים ולא רשימת מעלות.

לפעמים דווקא שם מתחיל משהו אמיתי.

"עת רצון"

לקראת סוף השיחה בולטון משתפת ברגע אישי מהתקופה שבה הופעל עליה לחץ להתחתן. היא כתבה לרבי, והתשובה שקיבלה כללה שתי מילים שליוו אותה מאז: "עת רצון".

שתי מילים שהפכו עבורה לתשובה מול שאלות, לחצים ומבטים מבחוץ.

וזה אולי הלב של הפרק כולו: לעשות השתדלות, לפתוח אפשרויות, להפסיק להיאחז בשלמות מדומיינת - אבל גם לזכור שיש רגעים שלא בידיים שלנו.

לא לאבד את התקווה

הפרק עם רחל בולטון הוא לא שיחת נחמה רגילה. זו שיחה שמאתגרת, מעוררת מחשבה, לפעמים אפילו מקפיצה - אבל בעיקר מבקשת להחזיר מבט רחב יותר לעולם השידוכים.

על האדם שמולנו. על מה שבאמת מחזיק בית. על מה שצריך לבדוק - ועל מה שאולי הגיע הזמן לשחרר.

ובעיקר על דבר אחד שאסור שיקרה בדרך: ייאוש.