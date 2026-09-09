הטעות הטראגית שמחריבה את 'שלום הבית' בענייני אישות

כל יועץ נישואין ומדריך חתנים מנוסה מכיר את הסנריו הקבוע: בני הזוג מגיעים, מתיישבים, מציגים חזית של חיכוכים שגרתיים. מדברים על חלוקת תפקידים, על עול הבית, על חינוך הילדים. אך לאט לאט, כשמקלפים את המילים היפות ומגיעים אל מה שמתרחש בחדרי חדרים, הכאב האמיתי יוצא החוצה: ריחוק פיזי, תסכול מתמשך סביב ענייני אישות, ותהום של פערי רצון בין הפרטנרים.

ואז יוצא מהחדר הבעל או האשה, כל אחד בתורו, ומיד מונחת על שולחנו של המטפל הבקשה השכיחה, שכמעט תמיד מסמנת את תחילתה של הטעות: "תעזור לו לרצות יותר", או "משהו אצלה כבוי, תתקן אותה כדי שהחיבור הגופני יחזור להיות מה שהיה".

ההנחה הזו, שיש כאן צד "תקין" מול צד "פגום" שחובת ההוכחה עליו - היא המלכודת הגדולה ביותר. ניסיון "לדחוף" או "לעורר" את הצד שנרתע מקרבה פיזית לא רק שאינו מועיל, אלא הוא הגורם המרכזי שמנציח את הנתק ומכניס את הבית למצוקה קשה.

למה הלחץ סוגר את הנפש ובעקבותיו את הגוף?

בתוך שגרת החיים התובענית, פערי רצון בחיבור הגופני אינם עדות לפגם או לחוסר חשק. אין שני אנשים שנבראו עם אותו מזג, אותם כוחות גוף ואותה רמת פניות לעניינים שבקדושה. אלא שברגע שהפער הופך למוקד של שיפוט חד צדדי, המערכת הזוגית נכנסת למבוי סתום:

הסימפטום הראשון, ברגע שאחד מבני הזוג מוגדר כמי ש"יש אצלו בעיה בחיבור", כל מילה טובה, כל מחווה של חיבה וכל גילוי פיזי נחווים אצלו כדרישה שאין לו יכולת לעמוד בה. הנפש האנושית נסוגה ברגע שהיא חשה פיקוח וביקורת. ככל שבן הזוג האנרגטי יותר מפגין אכזבה ותסכול - הצד השני ננעל ומפתח רתיעה מכל סוג של קרבה.

בנוסף, הצד שדורש יותר קרבה בטוח לרוב שהתביעה שלו טבעית וצודקת. אלא שבחדר הטיפולים מתברר לעיתים קרובות שהמרדף אחרי הקשר הפיזי נועד להשקיט חוסר ביטחון, להפיג בדידות או לקבל אישור עצמי דרך בן הזוג. כאשר הדרישה הזו נובעת מתוך תלות וחרדה, היא מייצרת תחושת מחנק שמרחיקה את הרצון האמיתי.

והחלק הקריטי בכל התמונה, אנשי מקצוע מזהים הבדל עמוק בין שני דפוסים: רצון ספונטני שמתעורר מאליו, לעומת רצון תגובתי — כזה שאינו פועל יש מאין, אלא דורש מעטפת של רוגע, ביטחון מוחלט ושחרור מכל לחץ. אצל נשים רבות, בפרט לאחר לידות ובעומס גידול המשפחה, הרצון הגופני פועל באופן תגובתי בלבד. הגדרת המצב הזה כ"חוסר רצון" היא שגיאה אבחונית שגורמת עוול כבד.

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