השבוע ישב אצלי אדם שבכה דמעות של דם. הוא החזיק את הראש בידיים ואמר לי: "הרסתי את הבית שלי בגלל תמונה אחת שראיתי אצל חבר". תעצרו הכל ותקראו את המשפט הזה שוב. מתי בפעם האחרונה נלכדתם במלכודת הזאת? מתי נתפסתם מסתכלים הצדה, על השכן, על החבר, או על המכר מהקהילה, ואמרתם לעצמכם בלב דואב: "אוף, למה הקב"ה פינק אותו ככה? למה לו יש אישה כזאת מבינה, בית כזה רגוע, והחיים שלו נראים כמו תמונה מתוך מגזין, ואני נתקעתי עם המורכבות שלי?". שבו איתי לדקה. התגלגל אליי סיפור מטלטל שממחיש בדיוק איך הנפש שלנו מתעתעת בנו, ואיך אשליה אחת קטנה יכולה לגנוב לאדם את שנות הזהב של החיים שלו.

לפני חצי שנה נפגשתי עם יהודי, תלמיד חכם ואיש עסקים מבוסס מהמרכז. ברוך ה', כסף לא חסר, שבעה ילדים מתוקים מדבש גדלים בבית, עשרים שנות נישואין מאחוריו. על הנייר? סיפור הצלחה. אבל בפנים, הנשמה שלו הייתה עייפה.

"אצלנו בבית זה כמו רכבת הרים," הוא שיתף אותי בגילוי לב. "יש תקופות של שקט, ויש תקופות של ריחוק קשה. אשתי אישה טובה, באמת, יש לה מעלות נדירות. אבל חסרים בה כמה דברים שקריטיים לנפש שלי. עשר שנים ראשונות העברנו איך שהוא, אבל תמיד רדפה אותי המחשבה: 'אילו רק היו לה את התכונות שכל כך חשובות לי, הייתי האדם הכי מאושר בעולם'."

ואז, לפני עשור, נכנס לחייו שותף חדש. יהודי זהב, ירא שמיים, ישר ואמין. העסקים פרחו, והחברות הפכה לקרובה עד כדי כך שהמשפחות החלו להתארח זו אצל זו בתדירות גבוהה. אלא שעבור היהודי שלנו, כל ביקור כזה הפך לגיהנום רגשי.

"הייתי חוזר מבית השותף ונכנס לדיכאון עמוק," הוא שחזר בדמעות. "הייתי מסתכל על אשת השותף, מבריקה, מתוקתקת, מדברת בדיוק בסגנון שחלמתי, והייתי זועק לה' בלב: 'למה? למה הוא זכה באישה כזאת מושלמת, ואני לא? חסרים לי בדיוק הדברים שיש לה!'. ניסיתי לדבר עם אשתי, לרמוז, להסביר שזה בנפשי... אבל היא נשארה היא. לא משתנה, לא נכנסת לשטנץ שרציתי. והלב שלי רק הלך והתמרמר."

שנים הוא התהלך בתחושת החמצה קשה. הרגיש שהוא "נקרע" בפנים, בעוד חברו חי בגן עדן עליון. עד שאותו לילה הגיע. השותף התקשר אליו בערב, בקול חנוק: "אתה יכול לפגוש אותי? זה עניין של חיים ומוות." הם נפגשים באותו לילה. השותף רכן קדימה, ובקול רועד לחש לו מילים שגרמו ללב שלו להחסיר פעימה: "אני ואשתי הולכים להתגרש."

היהודי נותר ללא אוויר. "מה?! להתגרש?! אתה השתגעת?! יש לך אישה מלאך, האישה הכי מיוחדת בעולם! מה חסר לך?! למה אתה הורס את הבית?!" השותף הביט בו בעיניים כבויות, מלאות סבל וטינה, ואמר לו מילים שנחרתו בבשרו: "אחי... אתה רואה רק את מה שאני מציג בחוץ. הדשא של השני תמיד נראה ירוק יותר. אבל מאחורי הדלת הסגורה, עשרים וחמש שנה שאני עובר סבל בלתי יתואר. יש דברים חמורים שאפילו אין המקום לפרטם, שההלכה והתורה מחייבות אותי לפרק את החבילה. היא הכי לא נאמנה, והכי לא מסורה שתוכל לדמיין".

באותו רגע, שני אנשים מבוגרים ישבו ובכו כמו ילדים. השותף בכה על החורבן של ביתו. והיהודי הזה? הוא בכה על הטיפשות של עצמו. הוא קלט שכל מה שהוא דמיין על "האושר המושלם" של חברו היה בלוף אחד גדול! פתאום פקחו לו את העיניים: אשתו שלו, אולי היא לא מתלבשת בדיוק בסטייל שהוא פנטז עליו, ואולי היא לא קולטת את הראש שלו בכל דבר, אבל היא נאמנה, היא ישרה, היא מסורה, והיא אוהבת אותו בכל נימי נפשה! הוא סבל עשרים שנה על ריק, שרף את הווה שלו בגלל הזיות!

באותו לילה הוא חזר הביתה, נכנס לחדר, הביט בעיניה של אשתו, וכשדמעות זולגות על לחיותיו אמר לה: "אשתי היקרה, רציתי להגיד לך שאת האישה הכי טובה ומיוחדת בעולם." היא הסתכלה עליו בהלם, עשרים שנה היא מרגישה שלא טוב לו איתה, ופתאום מילים כאלה? אבל היא הרגישה שהפעם, זה מגיע ממשקי הלב.

המנגנון הפסיכולוגי: למה המוח שלנו נופל בפח הזה?

אני רואה את הטרגדיה הזו שוב ושוב. למה המוח שלנו עושה לנו את זה?

ראשית, מלכודת הריקנות וההשלכה: כשאדם חווה שחיקה או עייפות פנימית, המוח שלו מחפש מפלט קל. במקום לבדוק איפה הוא נרדם ואיפה הוא צריך להשקיע, הוא משליך את התסכול על בן הזוג ומלביש אשליה של שלמות על מה שקורה בחוץ. האדם משוכנע שמשהו דפוק בבית שלו, כשבפועל הריקנות נמצאת אצלו בפנים, והוא מאוהב בדמיון שהוא עצמו יצר.

שנית, השוואה חברתית מעוותת: הנפש מבצעת טעות קוגניטיבית הרסנית: היא משווה בין "אחורי הקלעים" המורכבים והעייפים של הבית שלו, לבין "חלון הראווה" המלוטש והמתוזמר של האחר. זו השוואה מכורה מראש שמולידה תחושת החמצה ודיכאון קיומי.

שלישית, קשב סלקטיבי וזכוכית מגדלת: ברגע שנכנס תסכול לזוגיות, המוח מפעיל זכוכית מגדלת שמחפשת רק פגמים בבן הזוג, ובמקביל משקפיים ורודים כלפי בחוץ. האדם מפסיק לראות את המציאות ורואה רק את הנרטיב שאימץ.

אחים יקרים, כתוב בפרקי אבות: "הקנאה התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם". הם מוציאים אותו מעולם המציאות, ומכניסים אותו לעולם של דמיונות! תחקקו את שלושת היסודות הללו על לוח לבכם:

א. בעולם השקר, הכל נוצץ, אבל הכל בלוף: ככל שאני פוגש יותר אנשים מכל החוגים והמגזרים, אני מגלה יסוד אחד: הקב"ה מכין לכל אדם בדיוק את 'החבילה' שלו, את התיקון המדויק שנפשו צריכה לעבור. אין אדם בעולם בלי חבילה! גם אם נראה שלשני יש את הכסף, השלווה ובן הזוג המושלם, אי אפשר לברוח מהתיקון שה' הציב לו.

ב. חוק ברזל: לא שורפים את מה שיש בגלל מה שאין! זה אחד המשפטים החזקים בחיים. יש לך אישה טובה? יש לה מעלות? אז עכשיו תסבול, תתמרמר ותשרוף את המשפחה שלך בגלל כמה דברים שחסרים? שמעתי על הרבה אנשים שהתגרשו כי חשבו שבחוץ מחכה להם האור, ובסוף אכלו את הלב מאכזבה. כי בעיות יש בכל מקום, החכמה היא להתמודד, לא לברוח!

ג. השדכן שלך הוא בורא עולם: אדם המאמין באמת חי בתחושה שהשדכן שלו הוא מלך מלכי המלכים. אם הוא הביא לי את אשתי, זה בדיוק מה שהכי טוב לנפשי, רוחי ונשמתי! מבחינה פסיכולוגית, השלמה רגשית היא כוח אדיר. כשאדם משלים, מרפה ומבין "זו השותפה שלי לחיים וכך צריך להיות", מתפנה לו מקום נפשי לאהוב אותה, להתמודד עם הקשיים ולבנות איתה גן עדן.

אנחנו חיים בדור של מסיכות. אנחנו רואים את השכן לבוש שטריימל או חליפה מגוהצת, צוחק בבית כנסת, רואים את המשפחה ההיא שצועדת בשבילים ביום שבת בנחת, ואומרים: "למה אצלי יש צעקות? למה אצלי יש מתח?". אבל אתם לא יודעים מה קרה בבית הזה 10 דקות לפני שהם יצאו מהדלת. אתם לא יודעים כמה כדורים האיש הזה לוקח כדי לחייך, וכמה דמעות האישה הזו בוכה אל תוך הכרית בלילה. העיניים שלנו קולטות את ההצגה בחוץ, והלב שלנו משלם את המחיר בפנים.

אחי היקר, תעצור רגע את הקריאה. הסתכל על בן או בת הזוג שלך. מתי בפעם האחרונה הסתכלת עליהם בלי זכוכית המגדלת של הביקורת? מתי בפעם האחרונה אמרת להם תודה על מה שכן יש? על הנאמנות, על הדאגה, על המסירות, על זה שהם שותפים איתך במסע החיים המורכב הזה? הדשא של השכן לא ירוק יותר, הוא פשוט מפלסטיק!

משפט אחד לקחת לחיים: כשאתה מקנא בחיים של מישהו אחר, אתה רוצה את סרטון התדמית שלו, אבל לא את הסרט המלא. אם היית מקבל את החבילה שלו לשעה אחת, היית רץ חזרה לבית שלך ומנשק את המרצפות.