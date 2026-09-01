אותו בחור, שתי פגישות שונות לגמרי - אז מה באמת השתנה שם?

חנה קטן בשיחה עם רעות רוט על שידוכים, פגישות והסיפור המפתיע שמגלה למה אותו בחור יכול להיראות אחרת לגמרי. ( צילום: כיכר השבת )

חנה קטן בשיחה עם רעות רוט על שידוכים, פגישות והסיפור המפתיע שמגלה למה אותו בחור יכול להיראות אחרת לגמרי. - צילום: כיכר השבת

יש רגעים בעולם השידוכים שקשה להסביר במילים פשוטות. אותה הצעה יכולה להיראות אצל אחת כמו משהו שלא מתרומם - ואצל אחרת כמו קשר שנפתח בדיוק במקום הנכון. אותו בחור יכול להיתפס בפגישה אחת כסגור ולא נוכח, ובפגישה אחרת כמשקיע, מחזר ומלא רצון.

אז מה באמת קורה שם?

בפרק נוסף של "קטן עליה", חנה קטן משוחחת עם רעות רוט, מאמנת רווקות לזוגיות ומגישת הפודקאסט "בדרך הכלה", על אחד הנושאים הכי עדינים בעולם השידוכים: לא רק מי יושב מולנו - אלא מה המרחב שאנחנו יוצרים בינינו.

רוט מביאה סיפור מפתיע במיוחד על שתי בחורות, שתי חוויות שונות לגמרי - ואותו בחור אחד. מתוך הסיפור הזה נפתחת שיחה על עין טובה, על ביקורת סמויה, על תחושת נוחות, ועל השאלה כמה מהאדם שמולנו באמת מצליח לצאת החוצה בפגישה.

במהלך השיחה עולה גם נקודה עמוקה יותר: מה גבר רוצה להרגיש בתוך קשר? למה לפעמים נתינה גדולה מדי דווקא מרחיקה? ואיך אישה יכולה להיות חזקה, מצליחה ומלאה - ובכל זאת להגיע לפגישה ממקום רך, מואר וסומך יותר?

חנה קטן ורעות רוט נוגעות גם בשאלה שמלווה לא מעט מחפשות זוגיות בדור הזה: האם כדי לבנות קשר צריך לוותר על עצמך - או שאולי דווקא ההפך, מדובר בהתרחבות?

זו שיחה על שידוכים, אבל לא רק על שידוכים. זו שיחה על מבט, על אנרגיה, על המקום שממנו אנחנו פוגשים אנשים - ועל האפשרות לגלות שלפעמים שינוי קטן במרחב שבינינו יכול לפתוח משהו גדול בהרבה.