עם הרחבת גבולות הקדושה והקמת הסניף השלישי של רשת הכוללים 'תשובות והנהגות' בעיר בית שמש, התכנסו במעון הקודש של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך , שלושה מרביצי התורה שמונו לעמוד בראש הכוללים • ראשי הכוללים שמונו: הגאונים רבי מאיר קירשנבוים, רבי טוביה ליברמן ורבי אליהו ויינברג • הפוסק סמך ידיו, הורה מנסיונו והאציל ברכת קודש להצלחת המגבית העולמית | צפו (חרדים)
בעקבות קריאתו של הגר"מ שטרנבוך, התעוררות להרחבת גבולות הקדושה בהיכלי התורה ברחבי הארץ | זאת, בעקבות ההחלטה ההיסטורית של הגר"מ שטרנבוך כתגובה של הציבור החרדי לרדיפת עולם התורה | "כולם יראו לתמוך בכל כוחם ואפילו אם נראה שמפסידים אבל זה כדאי ובעזרת ה' בסוף יהיה רווח גדול", אמר הגר"מ שטרנבוך "מי שיתן אלף דולר יראה ישועות" (חרדים)