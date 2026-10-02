 דלג לתוכן הראשי
יביע אומר

"שמחת התורה" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לשמחת תורה • צפו והתחזקו

חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הפוסק הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' בוורט לשמחת תורה - מיוחד לגולשי 'כיכר השבת' • צפו והתחזקו (יהדות)

מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
"שמחת התורה" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לשמחת תורה
"שמחת התורה" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לשמחת תורה| צילום: צילום: שמעון ברדי
הרב יגאל כהןיביע אומרשמחת תורה

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסוכות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר