יביע אומר "שמחת התורה" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לשמחת תורה • צפו והתחזקו חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הפוסק הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' בוורט לשמחת תורה - מיוחד לגולשי 'כיכר השבת' • צפו והתחזקו (יהדות) כהכיכר השבת | 14:20 מקור מועדף בגוגלסמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו ב-עקבו אחרינו ב -Google News "שמחת התורה" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לשמחת תורה - צילום: שמעון ברדי"שמחת התורה" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לשמחת תורה| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/1:23 הרב יגאל כהןיביע אומרשמחת תורה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:שמחת תורה עם הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|14:14בניגוד לשמועות: אירועי שמחת תורה במתחם הנובה יתקיימו כמתוכנןקובי אטינגר|01.10.26היום עוד יהיה גשם מקומי קל, ומה צפוי בשמחת תורה? | התחזית המלאהכיכר השבת|01.10.26אולי גם יעניין אותך:לוחמי משמר הגבול הגיעו לשיעור חיזוק בסוכתו של הרב יגאל כהן | צפואיציק אוחנה|30.09.26עידן בקשי והרב יגאל כהן בשיתוף פעולה חדש: 'להיות בשמחה'מלך הלפגוט|30.09.26החלום על החופש שהוביל לבניית סוכה מרהיבה, מלאת רוגע ושלווה | צפו בתיעודחזקי שטרן|28.09.26
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