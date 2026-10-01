היום, יום חמישי - ה' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית. יתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

בלילה, ליל הושענא רבה, יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמישור החוף יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים - 16-24

תל אביב - 22-28

חיפה - 22-27

צפת - 16-24

טבריה - 21-29

אשדוד - 21-28

באר שבע - 19-27

אילת - 25-33

מחר, יום שישי, הושענא רבה, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. צפוי גשם מקומי בצפון הארץ. במישור החוף בדרום הנגב יתכן גשם טפטוף עד גשם מקומי קל. במרכז הארץ ובדרומה תחול עליה קלה בטמפרטורות, אך עדיין הן יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

בשבת קודש - שמחת תורה, יהיה מעונן חלקית. יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. תחול עליה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה.

ביום ראשון, אסרו חג, יהיה בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות יהיו ללא שינויי ניכר.