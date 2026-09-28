במשך תקופה ארוכה חלמה פייגא קליין על חופש, אבל כמו לרבים אחרים, גם אצלה זה לא יצא אל הפועל - אז היא החליטה להביא את החופשה אליה - הביתה, אל הסוכה. וכך היא בנתה בעשר אצבעותיה סוכה מרהיבה, מלאת רוגע ושלווה שנותנת לה את התחושה של החופש.

"אני חולמת כבר תקופה ארוכה על חופש", מספרת פייגא קליין ל'כיכר השבת', "על לצאת קצת מהשגרה, לנשום, לראות ים, צבעים, פרחים ושמיים אחרים… ומכל מיני סיבות, החופש הזה פשוט לא יצא לפועל. אז החלטתי להביא את החופש אליי".

ואיך היא עשתה זאת? "בניתי את הסוכה שלי בעשר אצבעותיי, ימים ולילות, והשקעתי בה את כל הלב. רציתי שהיא תהיה הכי יפה, הכי מיוחדת ובעיקר שונה מכל מה שהכרתי.

"סוכה שתיתן לי, אפילו לכמה שעות, את התחושה שאני בחופש. שאני במקום אחר. שיש סביבי ים, שמש, פרחים ואווירה של אי יווני".

"וככה נולדה הסוכה שלי", היא מוסיפה, "אולי לא יצאתי לחופש השנה - אבל מסתבר שאפשר לפעמים לבנות לעצמך חתיכה קטנה ממנו בבית, ובעיקר להפוך את החג והסוכה לנעימה ומיוחדת, מלאת רוגע ושלווה".

פייגא קליין מספרת כי "החלון, הדלת, הספה - הכל, זו עבודת יד מחומרים פשוטים וזמינים".

אם גם לכם יש סוכה מיוחדת, נדירה או עם סיפור מעניין - שלחו אלינו למייל האדום