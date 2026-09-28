הכירו את דני | הנמר הפרסי החדש בספארי רמת גן

דייר חדש הגיע לספארי ברמת גן: נמר פרסי צעיר בשם אסטרוף, שהגיע מגן החיות Nordens Ark בשוודיה, ובישראל קיבל שם חדש: deni דני, על שמו של כוכב הכדורסל הישראלי דני אבדיה.

דני, שנולד ב־20 ביוני 2024, הגיע לספארי לאחר תהליך ארוך של תיאום ושיתוף פעולה בין הספארי ברמת גן לגן החיות השוודי. המטפלים שלו בשוודיה מתארים אותו כרגוע, סקרן וכמי שאוהב לאכול. בספארי רק מתחילים להכיר אותו, אך הרושם הראשוני הוא שהתיאורים אכן תואמים את אופיו.

דני רגיל לנוכחות מטפלים ואף עבר אימונים והרגלה להליכים וטרינריים, בדומה לאלו המתבצעים בספארי. הוא גם מורגל לנוכחות מבקרים, ובספארי מקווים שבהמשך יהיה אפשר לראותו בקלות בחצר. אגב, המטפלים בשוודיה סיפרו שאחד המאכלים האהובים עליו במיוחד הוא בשר ארנבת.

"בחרנו לקרוא לנמר הפרסי החדש על שמו של דני אבדיה, שמייצג בעינינו מצוינות, ערכיות, התמדה, עבודה קשה והצלחות", מספרת הילה פלדמן גרא, דוברת הספארי. "דני הגיע להישגים יוצאי דופן והפך לישראלי הראשון שנבחר למשחק האולסטאר של ה־NBA. הוא מוכיח שהצלחה אינה מגיעה במקרה, אלא בזכות נחישות, השקעה ואמונה בדרך".

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"אלה בדיוק הערכים שאנחנו מתחברים אליהם גם בספארי, בעבודה היומיומית שלנו ובמאמצים לשימור מינים בסכנת הכחדה. אנחנו מקווים שגם הנמר החדש יתרום בעתיד להצלחת תוכנית הרבייה ולשימור המין הנדיר, ושמחים להעניק לו את שמו של ספורטאי ישראלי מעורר השראה", סיכמה פלדמן גרא.