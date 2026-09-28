הכירו את דני | הנמר הפרסי החדש בספארי רמת גן

דייר חדש הגיע לספארי ברמת גן: נמר פרסי צעיר בשם אסטרוף, שהגיע מגן החיות Nordens Ark בשוודיה, ובישראל קיבל שם חדש: deni דני, על שמו של כוכב הכדורסל הישראלי דני אבדיה.
דני, שנולד ב־20 ביוני 2024, הגיע לספארי לאחר תהליך ארוך של תיאום ושיתוף פעולה בין הספארי ברמת גן לגן החיות השוודי. המטפלים שלו בשוודיה מתארים אותו כרגוע, סקרן וכמי שאוהב לאכול. בספארי רק מתחילים להכיר אותו, אך הרושם הראשוני הוא שהתיאורים אכן תואמים את אופיו.
דני רגיל לנוכחות מטפלים ואף עבר אימונים והרגלה להליכים וטרינריים, בדומה לאלו המתבצעים בספארי. הוא גם מורגל לנוכחות מבקרים, ובספארי מקווים שבהמשך יהיה אפשר לראותו בקלות בחצר. אגב, המטפלים בשוודיה סיפרו שאחד המאכלים האהובים עליו במיוחד הוא בשר ארנבת.
"בחרנו לקרוא לנמר הפרסי החדש על שמו של דני אבדיה, שמייצג בעינינו מצוינות, ערכיות, התמדה, עבודה קשה והצלחות", מספרת הילה פלדמן גרא, דוברת הספארי. "דני הגיע להישגים יוצאי דופן והפך לישראלי הראשון שנבחר למשחק האולסטאר של ה־NBA. הוא מוכיח שהצלחה אינה מגיעה במקרה, אלא בזכות נחישות, השקעה ואמונה בדרך".
"אלה בדיוק הערכים שאנחנו מתחברים אליהם גם בספארי, בעבודה היומיומית שלנו ובמאמצים לשימור מינים בסכנת הכחדה. אנחנו מקווים שגם הנמר החדש יתרום בעתיד להצלחת תוכנית הרבייה ולשימור המין הנדיר, ושמחים להעניק לו את שמו של ספורטאי ישראלי מעורר השראה", סיכמה פלדמן גרא.
דני אבדיה התרגש מאוד מהמחווה והבטיח לבוא לבקר בספארי: "לא בכל יום קוראים לנמר על שמך זה כבוד גדול ומחווה שממש ריגשה אותי, תודה לספארי ומחכה כבר לפגוש את דני הנמר"
הגעתו של דני לספארי אינה מקרית. הוא נבחר במסגרת תוכנית השימור והרבייה לנמרים פרסיים של ארגון גני החיות האירופי (EEP), כבן זוגה המיועד של נועה, הנמרה הפרסית שחיה בספארי, מתוך תקווה שהשניים יביאו לעולם גורים.
בימים הראשונים לאחר הגעתו ישהה דני בבית הלילה, שם יינתן לו הזמן להתרגל בשקט לסביבה החדשה, לקולות, לריחות ולצוות המטפלים. לאחר שירגיש בטוח ורגוע, תתאפשר לו בהדרגה גם היציאה לחצר.
הנמרים לא ייפגשו מיד. תחילה יתרגל דני לריחה של נועה ולעצם נוכחותה בסמוך אליו. רק בהמשך, ובהתאם להתנהגותם של שני הנמרים, יחל תהליך חיבור הדרגתי ביניהם.
בעבר חי בספארי נמר פרסי בשם כורש, שהגיע מגן החיות באתונה בשנת 2018 והיה גם הוא חלק מתוכנית השימור והרבייה האירופית. כורש מת בסוף שנת 2025 ממחלת מעיים.
הנמר הפרסי: טורף־על בסכנת הכחדה
נמרים נמנים עם בעלי החיים החשובים במערכת האקולוגית. כטורפי־על, הם מסייעים בוויסות אוכלוסיות של בעלי חיים אחרים, ובהם אוכלי עשב ומכרסמים. בין היתר, הם טורפים פרטים חלשים וחולים ובכך ממלאים תפקיד חשוב בשמירה על האיזון האקולוגי.
הנמר הפרסי הוא אחד מתתי־המין הגדולים של הנמר, והוא חי בעיקר באזורים הרריים. כיום ניתן למצוא אותו בעיקר באיראן, שבה נמצאת מרבית האוכלוסייה העולמית, וכן באפגניסטן, ארמניה, אזרבייג'ן, גאורגיה, טורקיה, טורקמניסטן, חלקים מעיראק, פקיסטן ואזורים נוספים במרכז אסיה.
אוכלוסיית הנמר הפרסי הצטמצמה מאוד, וכיום הוא מצוי רק בכ־16%–28% מתחום תפוצתו ההיסטורי. על פי ההערכות, נותרו בטבע כ־750–1,044 נמרים פרסיים בלבד, מהם כ־450–626 פרטים בוגרים. האוכלוסייה העולמית נמצאת במגמת ירידה, ותת־המין מוגדר בסכנת הכחדה (Endangered).
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