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בשריד בית מקדשנו

שר הביטחון כ"ץ השתתף בברכת הכהנים בכותל וערך 'מי שבירך' | צפו

שר הביטחון השתתף במעמד ברכת הכהנים ברחבת הכותל • ערך 'מי שבירך' לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון | "מתרגש לעמוד כאן ולברך ככהן את עם ישראל" (חרדים)

השר היום בכותל
השר היום בכותל (צילום: עמוס לוזון)

שר הביטחון השתתף הבוקר (שני) במעמד ברכת הכהנים המסורתי ברחבת הכותל המערבי, לצד הרבנים הראשיים לישראל, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים ורה"ע ירושלים. במהלך המעמד ערך השר 'מי שבירך' מיוחד לשלום חיילי צה"ל, כוחות הביטחון וכלל אזרחי ישראל.

רבבות מתפללים השתתפו במעמד ברכת הכהנים הראשון של חול המועד סוכות, שהתקיים בהשתתפות שורדי שבי ומשפחות שכולות. תפילת שחרית החלה בשעה 8:45, ברכת הכהנים של שחרית התקיימה בשעה 9:30, ולאחריה תפילת מוסף בשעה 10:15 וברכת הכהנים של מוסף בשעה 10:30.

"מתרגש לעמוד כאן - בכותל המערבי - שריד מקדשנו, יחד עם רבבות עם ישראל ולברך ככהן את עם ישראל בברכת הכהנים", מסר שר הביטחון במהלך המעמד. "ולשאת מול הקהל העצום הזה את הברכה לשלום חיילי צה"ל, כוחות הביטחון וכל אזרחי ישראל. 'יברכך ה' וישמרך'. חג שמח לעם ישראל".

מעמד ברכת הכהנים המסורתי בכותל מתקיים השנה בשני מועדים במהלך חג הסוכות ובמהלכו צפויים מאות אלפי מבקרים ומתפללים לפקוד את רחבת הכותל המערבי.

מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

במסגרת ההיערכות לחג הוצבו שלוש סוכות מרכזיות ומהודרות לרווחת המתפללים והמבקרים ברחבת הכותל המערבי לנטילת ארבעת המינים ולמצוות סוכה. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון רבי שמואל רבינוביץ כתב מאמר הלכתי ארוך בו ציין כי הוכשרה גם הסוכה במרפסת 'בית שטראוס' למהדרין.

לפסק ההלכה של הגר"ש רבינוביץ הצטרפו הגר"א נבנצל, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הגר"ע פריד והגר"י שכטר. הועד לענייני סוכות בראשות הגר"מ אנדלרד ומו"ץ בשכונת רמות הגר"י סאפרין ביקרו אף הם בסוכות והפליגו בכשרותן המהודרת.

מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

יצוין כי לראשונה הקרן אף הציבה סוכה קטנה מעל ברזי המים הקרים בכניסה לרחבת התפילה, בכדי לאפשר לשתות לאלו שנמנעים מלשנות מים מחוץ לסוכה.

בנוסף לסוכות ברחבת הכותל, הוקמה ברובע היהודי סוכת ה'חזון איש' הגדולה בעולם ברחבת בית הכנסת החורבה על שטח של 444 מ"ר. הסוכה נבנתה בדקדוק הלכתי לפי שיטת ה'חזון איש', עם סכך חדש ומהודר שהובא במיוחד לצורך כך. הקמת הסוכה ותכנונה נעשו בכוונת הגאון הרב אליהו זילברמן, מרבני הרובע היהודי.
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