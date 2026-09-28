השירות ברכבת הקלה בירושלים הופסק זמנית היום (שני) בעקבות פגיעה בכבל חשמל באזור גן המפלצת. צוותי תחזוקה פועלים במקום בהתאם להנחיות הבטיחות, והשירות פועל כעת באופן חלקי בלבד.

על פי ההודעה שפורסמה, השירות פועל זמנית בין התחנות נווה יעקב - צפון וכיכר דניה בלבד. הנוסעים המעוניינים להמשיך לכיוון הדסה עין כרם או ממנה נדרשים להשתמש בקווי אוטובוס חלופיים שהופעלו לרווחת הציבור.

לנוסעים לכיוון הדסה עין כרם הופעלו מספר קווי אוטובוס חלופיים מתחנת החלוץ (תחנת האוטובוס בדרך איש שלום פינת פרבשטיין, מס' 5834): קו 27/27א לתחנות יפה נוף עד הדסה עין כרם, קו 33 ליפה נוף והר הרצל, קו 35 לתחנות מיפה נוף ועד גן המפלצת, קווים 91 ו-505 ליפה נוף, וקו 16 להר הרצל.

לנוסעים בכיוון מהדסה עין כרם הופעלו הקווים הבאים: קו 27 בין התחנות מהדסה עין כרם ועד כיכר דניה, קו 19 בין התחנות מהדסה עין כרם ועד גן המפלצת ואל מרכז העיר (הדוידקה), קו 35 בין התחנות מגן המפלצת ועד כיכר דניה, קו 16 מתחנת הר הרצל (רח' הפסגה) ויפה נוף לכיכר דניה, וקו 91 מתחנת יפה נוף לכיכר דניה.

בנוסף, מהתחנה המרכזית (תחנה A2-5100 ברחוב יפו מול תחנת הרכבת הקלה) הופעלו קו 27/27א לתחנות קרית משה, החלוץ, יפה נוף, והר הרצל עד הדסה עין כרם, וקו 39 לתחנות קרית משה, יפה נוף והר הרצל. בכיוון מהדסה עין כרם פועלים קו 27 בין התחנות מהדסה עין כרם ועד התחנה המרכזית, קו 19 בין התחנות מהדסה עין כרם ועד גן המפלצת ואל מרכז העיר (הדוידקה), קו 35 בין התחנות מגן המפלצת ועד החלוץ, קו 39 מתחנת יפה נוף לתחנה המרכזית, קו 16 בין התחנות מהר הרצל (רח' הפסגה), יפה נוף, כיכר דניה ועד החלוץ, וקו 91 מתחנת יפה נוף, כיכר דניה ועד החלוץ.

השירות המלא יתחדש עם סיום הטיפול באירוע. למידע נוסף אודות שירות תחבורה הציבורית, ניתן לפנות למוקד 8787* או ליישומוני המידע לתחבורה הציבורית.